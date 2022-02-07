Посол Келин назвал возможную дату приезда главы британского МИД в Москву
Министр ранее заболела коронавирусной инфекцией, но, по словам дипломата, её визит прорабатывается обеими сторонами, окончательных подтверждений пока нет.
На обложке: Лиз Трасс. Фото © Twitter / Лиз Трасс
Визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву прорабатывается на 10 февраля. Об этом сообщил посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин. Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято, поскольку у Трасс ранее был выявлен коронавирус.
"Я не знаю, в состоянии они или нет [лететь в Россию]. В Москве визит объявлен не был, поэтому мы говорим, что он прорабатывается. Мы готовимся на 10 февраля, но окончательных подтверждений пока нет", — пояснил Андрей Келин в беседе с ТАСС.
Он добавил, что в начале февраля Москву может посетить и глава британского Минобороны Бен Уоллес. Точную дату приезда дипломат также не привёл.
"Планируем в конце первой декады – начале второй декады [февраля]", — сообщил глава российского диппредставительства.
Лайф рассказывал, что глава МИД Британии заразилась ковидом перед визитом на Украину, ту поездку пришлось отменить. Киев министр иностранных дел планировала посетить вместе с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном.
А министр обороны Великобритании Бен Уоллес 27 января сообщил о решении посетить Москву в ближайшее время. Говоря о планах по "вторжению на Украину", которые Запад приписывает Москве, он заявил, что "есть вероятность остановить это". 23 января представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о проработке деталей визита главы МИД Британии в Москву. Она отметила, что Россия получила соответствующий запрос от коллег из Лондона.
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