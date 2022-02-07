Посол Келин назвал возможную дату приезда главы британского МИД в Москву

Визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву прорабатывается на 10 февраля. Об этом сообщил посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин. Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято, поскольку у Трасс ранее был выявлен коронавирус.

"Я не знаю, в состоянии они или нет [лететь в Россию]. В Москве визит объявлен не был, поэтому мы говорим, что он прорабатывается. Мы готовимся на 10 февраля, но окончательных подтверждений пока нет", — пояснил Андрей Келин в беседе с ТАСС.

Он добавил, что в начале февраля Москву может посетить и глава британского Минобороны Бен Уоллес. Точную дату приезда дипломат также не привёл.

"Планируем в конце первой декады – начале второй декады [февраля]", — сообщил глава российского диппредставительства.

Лайф рассказывал, что глава МИД Британии заразилась ковидом перед визитом на Украину, ту поездку пришлось отменить. Киев министр иностранных дел планировала посетить вместе с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном.