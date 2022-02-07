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Отряд кораблей Северного флота вошёл в Средиземное море для учений

Запланированные Минобороны манёвры также пройдут в Охотском море, северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего в них примут участие свыше 140 кораблей и судов обеспечения.

7 февраля, 19:20
<p>Ракетный крейсер "Маршал Устинов". Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12291401@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Ракетный крейсер "Маршал Устинов". Фото © Минобороны РФ

Отряд боевых кораблей Северного флота ВМФ РФ вошёл в Средиземное море для участия в военно-морских учениях. Об этом сообщили в пресс-службе флота. До этого экипажи участвовали в учениях арктической экспедиционной группировки под управлением командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева. В ближайшее время предстоит отработать взаимодействие с военными моряками Черноморского и Тихоокеанского флотов.

"Отряд кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" вошёл в Средиземное море через Гибралтарский пролив", — указано в сообщении пресс-службы.

Поход отряда проходит под флагом командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1-го ранга Игоря Никитина. В январе и феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Привлекается свыше 140 кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысяча единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих. Учения пройдут также в Охотском море, северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

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Ранее Лайф сообщал, что российские корабли на учениях в Чёрном море поразили воздушные и морские цели. В январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводятся манёвры. Это отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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