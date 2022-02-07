Отряд кораблей Северного флота вошёл в Средиземное море для учений

Отряд боевых кораблей Северного флота ВМФ РФ вошёл в Средиземное море для участия в военно-морских учениях. Об этом сообщили в пресс-службе флота. До этого экипажи участвовали в учениях арктической экспедиционной группировки под управлением командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева. В ближайшее время предстоит отработать взаимодействие с военными моряками Черноморского и Тихоокеанского флотов.

"Отряд кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" вошёл в Средиземное море через Гибралтарский пролив", — указано в сообщении пресс-службы.

Поход отряда проходит под флагом командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1-го ранга Игоря Никитина. В январе и феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Привлекается свыше 140 кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысяча единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих. Учения пройдут также в Охотском море, северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.