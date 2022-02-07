Как почитают Феодора Студита и чего не следует делать в день его памяти 8 февраля

8 февраля православные христиане чтут память византийского монаха Феодора Студита, канонизированного в лике преподобных. В этот день принято поминать умерших близких. На Руси считали, что души покойных могут наведаться в дом, в том числе и в тёмное время суток. Чтобы этого не случилось, можно посетить могилу родственника. Если же кто-то из ушедших в мир иной вам приснился, стоит поставить в храме свечу за упокой или заказать молебен.

Что категорически нельзя делать 8 февраля

1. Не стоит браться за новые дела — такие начинания, согласно поверьям, не принесут ничего, кроме убытков и потерь.

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2. Открывать окна тоже нельзя — якобы в дом могут проникнуть души усопших. Если же без проветривания помещения не обойтись, следует повесить на оконные рамы ветки чертополоха — они защитят от потусторонних сил.

3. Если не хотите получить проблемы с желудком, не ешьте картофель. Лучше заменить его горохом — это растение семейства бобовых защитит от болезней ЖКТ.

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4. Незамужним девушкам в этот день лучше не знакомиться с молодыми людьми. На Руси это запрещалось — люди верили, что в обличии суженого может явиться нечисть.

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5. Кроме того, 8 февраля нельзя пьянствовать, разочаровывать родных, сквернословить, выбрасывать еду, убираться, иначе можно вымести из дома всю удачу и здоровье.