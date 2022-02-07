Кёрби: Пентагон не видит угрозы восточному флангу НАТО со стороны России

Министерство обороны США не видит какой-либо угрозы со стороны России для восточного фланга Североатлантического альянса. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Никаких специфических или дополнительных угроз от России восточному флангу НАТО нет", — сказал Кёрби журналистам.

Между тем, как сообщал Лайф, Североатлантический альянс рассчитывает, что усиленное присутствие НАТО в Восточной Европе сохранится на долгосрочной основе. С таким заявлением выступил генсек организации Йенс Столтенберг.