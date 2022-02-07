Кёрби: Пентагон не видит угрозы восточному флангу НАТО со стороны России
При этом Соединённые Штаты продолжают усиление своего военного присутствия в этом регионе на фоне заявлений о возможности гипотетического вторжения России на Украину.
Джон Кёрби. Фото © AP / TASS / Andrew Harnik
Министерство обороны США не видит какой-либо угрозы со стороны России для восточного фланга Североатлантического альянса. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"Никаких специфических или дополнительных угроз от России восточному флангу НАТО нет", — сказал Кёрби журналистам.
Между тем, как сообщал Лайф, Североатлантический альянс рассчитывает, что усиленное присутствие НАТО в Восточной Европе сохранится на долгосрочной основе. С таким заявлением выступил генсек организации Йенс Столтенберг.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США направить дополнительный воинский контингент в Европу ведёт к усилению напряжённости. Он напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.
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