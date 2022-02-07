Учёные из Британии предупредили США об "ошеломляющем" ударе из-за изменений климата

Глобальное потепление и рост численности населения нанесут США большой ущерб от наводнений уже к середине XXI века. С таким заявлением выступили британские учёные, результаты их работы представлены в журнале Nature Climate Change.

Как пишет портал Phys.org, рост температуры на Земле приведёт к 25-процентному увеличению ущерба от наводнений в Соединённых Штатах. Сейчас страна теряет около 32 миллиардов долларов от этого природного явления. Уже к 2050 году эта сумма может увеличиться до 40 миллиардов.

"Риск подтоплений на Западе уже неприемлемо высок. Изменение климата и рост населения угрожают значительно увеличить потери от этих катаклизмов", — отметил профессор по гидрологии Пол Бейтс.

Наводнения могут стать причиной разрушения как жилых домов, так и предприятий. Основная тяжесть финансового бремени ляжет на беднейшие слои населения, предупреждают учёные. Под ударом может оказаться семь миллионов американцев. Самый значительный ущерб понесут жители восточного побережья США. В Техасе и Флориде частота наводнений увеличится на 50%, прогнозируют исследователи.