Равиоли, шербет и оленина: Лайф узнал, что Путину и Макрону подали на рабочий обед в Кремле

Меню рабочего обеда Путина и Макрона в Кремле. Фото © LiFE

Переговоры президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по Украине продолжаются в Кремле уже более пяти часов. В программе встречи предусмотрен рабочий обед. Лайф узнал, что подают лидерам двух государств.

Так, в меню — мочёные яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыб. Также президентам предложат стейк из осетрины с птитимом или оленину с бататом и ежевикой.

На десерт они могут отведать шербет из имбиря, грушевый торт с ванильным мороженым. Напитки на столе российские: шардоне 2015 года из Усадьбы Дивноморской и Ребо того же года из той же винодельни.