НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Равиоли, шербет и оленина: Лайф узнал, что Путину и Макрону подали на рабочий обед в Кремле

Переговоры продолжаются уже более пяти часов, главный вопрос на повестке — ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну.

7 февраля, 20:33

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Меню рабочего обеда Путина и Макрона в Кремле. Фото © LiFE

Меню рабочего обеда Путина и Макрона в Кремле. Фото © LiFE

Переговоры президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по Украине продолжаются в Кремле уже более пяти часов. В программе встречи предусмотрен рабочий обед. Лайф узнал, что подают лидерам двух государств.

Так, в меню — мочёные яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыб. Также президентам предложат стейк из осетрины с птитимом или оленину с бататом и ежевикой.

Макрон назвал диалог с Россией единственным способом обеспечить безопасность в Европе

Макрон назвал диалог с Россией единственным способом обеспечить безопасность в Европе

На десерт они могут отведать шербет из имбиря, грушевый торт с ванильным мороженым. Напитки на столе российские: шардоне 2015 года из Усадьбы Дивноморской и Ребо того же года из той же винодельни.

Как сообщал Лайф, Путин поприветствовал Макрона в Кремле по-французски и по-английски. Лидеры поздоровались, и глава российского государства сам стал руководить своей службой протокола и попросил поставить "стульчики для переводчиков".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1