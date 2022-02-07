Равиоли, шербет и оленина: Лайф узнал, что Путину и Макрону подали на рабочий обед в Кремле
Переговоры продолжаются уже более пяти часов, главный вопрос на повестке — ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Меню рабочего обеда Путина и Макрона в Кремле. Фото © LiFE
Переговоры президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по Украине продолжаются в Кремле уже более пяти часов. В программе встречи предусмотрен рабочий обед. Лайф узнал, что подают лидерам двух государств.
Так, в меню — мочёные яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыб. Также президентам предложат стейк из осетрины с птитимом или оленину с бататом и ежевикой.
На десерт они могут отведать шербет из имбиря, грушевый торт с ванильным мороженым. Напитки на столе российские: шардоне 2015 года из Усадьбы Дивноморской и Ребо того же года из той же винодельни.
Как сообщал Лайф, Путин поприветствовал Макрона в Кремле по-французски и по-английски. Лидеры поздоровались, и глава российского государства сам стал руководить своей службой протокола и попросил поставить "стульчики для переводчиков".
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