Байден заверил в готовности к добросовестным переговорам с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Берлин готовы добросовестно продолжать переговоры по безопасности с Россией. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Мы очень ясно даём понять, что готовы продолжать добросовестно вести переговоры с Россией", — сказал Байден.

Он также вновь обозначил позицию Запада по санкциям в отношении России в случае её вторжения на Украину. Байден отметил, что тогда будут срочно введены в действие антироссийские санкции. Так, глава Белого дома утверждает, что США не допустят запуска "Северного потока – 2". Однако американский лидер признал, что рестрикции в отношении Москвы ударили бы в том числе по интересам Запада.

"Сегодня канцлер и я обсудили нашу тесную координацию, разработку мощного пакета санкций, которые чётко продемонстрируют решимость международного сообщества и повлекут быстрые и серьёзные последствия в случае нарушения РФ суверенитета и территориальной целостности Украины. <…> В случае дальнейшего вторжения РФ всё не может идти как прежде", — заявил Байден.

На встрече сегодня президент США и канцлер ФРГ также обсудили в том числе "вызовы мировому порядку" со стороны КНР, сообщил глава Белого дома. Кроме того, среди тем обсуждения на встрече Байдена и Шольца обозначены принцип коллективной обороны НАТО и поддержка союзников в Восточной Европе.