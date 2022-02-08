Глаза на картине ученицы Малевича пририсовал охранник Ельцин-центра
Личность злоумышленника была раскрыта благодаря тому, что он попал на видео. Кроме увольнения в первый же день работы мужчине "нарисовалось" уголовное дело.
Подрисованные глаза на картине "Три фигуры". Фото на обложке © The art newspaper Russia
Исполнительный директор Ельцин-центра Александр Дроздов раскрыл личность вандала, подрисовавшего глаза картине "Три фигуры". Видео © Telegram-канал / Ural Mash
Выяснилось, что глаза на картине "Три фигуры" в Ельцин-центре пририсовал охранник, только что нанятый перед этим на работу. Исполнительный директор центра Александр Дроздов рассказал, что вандала удалось отследить, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения.
Подрисованные глаза на картине "Три фигуры". Фото © The art newspaper Russia
"После того как посмотрели видеозаписи, оказалось, что это сотрудник охранного частного предприятия, с которым у нас заключён договор на обеспечение охраны Ельцин-центра и музея", — приводит Telegram-канал Ural Mash слова Дроздова.
Таким образом, первый день работы для охранника Ельцин-центра не просто стал последним, но и обернулся заведённым против него уголовным делом по статье "Вандализм". Что касается картины, сообщается, что полотно восстановлено. Был повреждён только самый верхний слой покрытия, его было решено стереть.
Лайф рассказывал, что инцидент в Ельцин-центре произошёл в начале декабря прошлого года. Картина из коллекции Третьяковской галереи стоимостью 75 миллионов рублей являлась частью выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Сначала считалось, что чернила проникли в слой краски, реставрационные работы оценивали в 250 тысяч рублей.
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