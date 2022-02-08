Глаза на картине ученицы Малевича пририсовал охранник Ельцин-центра

Исполнительный директор Ельцин-центра Александр Дроздов раскрыл личность вандала, подрисовавшего глаза картине "Три фигуры". Видео © Telegram-канал / Ural Mash

Выяснилось, что глаза на картине "Три фигуры" в Ельцин-центре пририсовал охранник, только что нанятый перед этим на работу. Исполнительный директор центра Александр Дроздов рассказал, что вандала удалось отследить, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения.

Подрисованные глаза на картине "Три фигуры". Фото © The art newspaper Russia

"После того как посмотрели видеозаписи, оказалось, что это сотрудник охранного частного предприятия, с которым у нас заключён договор на обеспечение охраны Ельцин-центра и музея", — приводит Telegram-канал Ural Mash слова Дроздова.

Таким образом, первый день работы для охранника Ельцин-центра не просто стал последним, но и обернулся заведённым против него уголовным делом по статье "Вандализм". Что касается картины, сообщается, что полотно восстановлено. Был повреждён только самый верхний слой покрытия, его было решено стереть.