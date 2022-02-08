Без денег и с позором: В Петербурге грабитель сбежал, получив отпор продавщицы цветов

Мужчина в балаклаве вошёл в магазин и некоторые время стоял у витрин. Казалось, что он просто не может выбрать букет, но затем он вдруг направился к прилавку, достал нож и перцовый баллончик. Очевидно, он потребовал денег. Продавщица открыла кассу и показала, что там их нет. После чего злоумышленник распылил едкое вещество в сторону женщины, но она отвернулась и выставила перед собой как щит коробку, которую в момент ограбления держала в руках. Мужчина, поняв, что "дело не выгорело", решил поспешно ретироваться без добычи. На место разбойного нападения сразу прибыл наряд полиции.