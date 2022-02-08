Без денег и с позором: В Петербурге грабитель сбежал, получив отпор продавщицы цветов
Мужчина оказался очень неуверенным. Долго не решался, ходил около витрин. Добиться поставленной цели не помогли даже нож и перцовый баллончик.
Неуверенный преступник с ножом в цеточном магазине. Фото на обложке / кадр из видео © LIFE
Попытка ограбления цветочного магазина в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE
В магазине цветов в Приморском района Санкт-Петербурга неуверенный в своих силах грабитель попытался добыть денег. Мужчина напал на продавщицу магазина "Цветовик", что по улице Щербакова. В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения.
Мужчина в балаклаве вошёл в магазин и некоторые время стоял у витрин. Казалось, что он просто не может выбрать букет, но затем он вдруг направился к прилавку, достал нож и перцовый баллончик. Очевидно, он потребовал денег. Продавщица открыла кассу и показала, что там их нет. После чего злоумышленник распылил едкое вещество в сторону женщины, но она отвернулась и выставила перед собой как щит коробку, которую в момент ограбления держала в руках. Мужчина, поняв, что "дело не выгорело", решил поспешно ретироваться без добычи. На место разбойного нападения сразу прибыл наряд полиции.
Ранее Лайф писал, что грабитель, выживший после подрыва банкомата в Подмосковье, сам сдался полиции. Личность второго подозреваемого, погибшего при попытке вскрытия терминала, правоохранительными органами также установлена.
Комментариев: 0