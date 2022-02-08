Путин — об отношении Зеленского к "Минску": Нравится, не нравится — терпи, моя красавица
Российский лидер подчеркнул, что альтернативы этим договорённостям сейчас нет и властям Украины их нужно исполнять, по-другому не получится.
На обложке: Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с Эмманюэлем Макроном. Фото © LIFE
Путин прокомментировал отношение Зеленского к "Минску": "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления лидера Украины Владимира Зеленского о том, что ему не нравятся Минские соглашения.
"Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", — сказал Путин, добавив, что Минские соглашения живы, имеют перспективы, альтернативы им нет.
Президент России добавил, что властям Украины Минские соглашения "надо исполнять, по-другому не получится".
Лайф рассказывал, что по итогам встречи советников лидеров государств – членов "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция, Украина), которая состоялась 26 января, замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что делегатами была проведена инвентаризация Минских соглашений. Он выразил надежду, что в предстоящие две недели вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мёртвой точки — тогда состоятся новые переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки".
В то же время глава МИД Украины Кулеба исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу, а Минские соглашения предусматривают в том числе это.
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