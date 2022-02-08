Путин: Киев взял курс на демонтаж Минских договорённостей

Украина взяла курс на демонтаж Минских договорённостей, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Он добавил, что Киев сейчас игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путём диалога с Донбассом.

"По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договорённостей", — сказал глава Российского государства.

Путин отметил, что пока нет подвижек по многим принципиальным вопросам со стороны украинских властей, таким как конституционная реформа, амнистии, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор, отметил глава Российского государства, в украинском законодательстве не закреплена "формула Штайнмайера".

"Мы согласились реально с поправками Минских договорённостей и пошли на некоторые уступки. Но даже и эти позиции, изложенные сегодня президентом ФРГ, а он тогда был министром иностранных дел ФРГ, они не исполняются", — добавил президент России.

Киев игнорирует все возможности прямого диалога с Донецком и Луганском, в ущерб восстановлению территориальной целостности страны, добавил российский лидер.