Итоги встречи Путина и Макрона: Россия и Франция могут снова начать сближение перед лицом войны Политолог Дмитрий Родионов — о том, чем закончились переговоры президентов и почему они важны. 7 февраля, 21:40 Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ

— У Москвы и Парижа общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе, — заявил президент России Владимир Путин на переговорах с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

— Я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению, — сказал Путин французскому коллеге.

— Это было с самого начала наших новейших отношений, и символично, что мы встречаемся именно сегодня, потому что ровно 30 лет назад был подписан основополагающий документ — Договор об особых отношениях между Россией и Францией, — подчеркнул он, добавив, что все эти годы Франция принимает самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности.

— Это делали и твои предшественники, это касалось и кризиса, который возник после нападения Грузии на Южную Осетию, это касалось выработки Минских договорённостей и потом организации "нормандского формата, — напомнил Путин.

— Я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают для того, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьёзную историческую перспективу, и решить вопросы, которые тесно связаны с первой частью — с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны, — сказал глава российского государства.

Он также отметил, что вместе с Макроном по телефону достаточно подробно обсуждал все эти вопросы.

— Знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счёт, и очень рад возможности встретиться и в таком личном формате всё это обсудить, — подчеркнул Путин.

Все эти слова крайне символичны. Первое, что бросается в глаза, — обращение на ты. Нельзя сказать, что российский и французский президент являются какими-то старыми друзьями, однако такое обращение говорит об особых отношениях, каких у президента России нет с другими лидерами стран Запада.

Надо отметить, что встреча проходит на не самом благоприятном фоне. Переговоры России с США и НАТО по безопасности в Европе, очевидно, находятся в тупике. Вместо того чтобы проявить конструктивную позицию, Запад обрушивается на Россию с обвинениями в якобы намерениях напасть на Украину, пугает весь мир войной. Обстановка в Европе крайне нервозная, и ничего, что могло бы хоть как-то её разрядить, не прослеживается.

Однако важен уже тот факт, что Макрон первым из западных лидеров сам решает лететь в Москву искать выход. Примечательно, что главы США и Великобритании Джо Байден и Борис Джонсон ограничиваются телефонными переговорами с Путиным. При этом и Вашингтон, и Лондон старательно пичкают Украину оружием, что никак не способствует разрядке, а как раз наоборот. Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Москву лично, но это запланированный визит. К тому же Шольц сначала летит консультироваться в Вашингтон, что подчёркивает его зависимость от консенсуса коллективного Запада, который насквозь антироссийский.

Макрон прилетает в Москву с опозданием. Около 40 минут не выходит из самолёта, после чего проходит в здание аэропорта без кортежа. Это вызывает недоумение и добавляет нервозности. Однако в Кремле Путин встречает его более чем тепло, даже несмотря на ковидные ограничения, переговоры проходят за длинным столом.

Тем не менее за спиной российского президента — памятник императору Александру II, что также можно назвать символичным: при нём началось сближение России и Франции, отношения между которыми были омрачены Крымской войной 1853–1856 гг. Однако в 1875-м, когда Берлин начал готовить войну с Парижем, Россия выступила резко против, фактически предотвратив новый разгром Франции, не отошедшей от поражения во Франко-прусской войне 1870–1871 годов.

Это можно считать знаком: России нужна сильная и независимая Франция, как и почти 150 лет назад. И даже больше того: России нужна сильная и независимая Европа. Независимая от навязываемых из-за океана решений, направленных на конфронтацию с Москвой.

Сегодня, когда Германия лишилась Ангелы Меркель, снова образуется вакуум, который позволяет Вашингтону навязывать Евросоюзу свою точку зрения, толкая его к катастрофе, реальность которой выше, чем за все годы после окончания холодной войны. И в этих условиях крайне важно установить прочный контакт со страной, которая хотя бы на словах борется за независимость Европы. Этой страной является Франция, лидер которой с момента прихода к власти пытается проводить хоть какую-то суверенную политику.

И да, Франция — участница "нормандского формата", более того — принимала самое активное участие в заключении Минских соглашений. Понятно, что Украина находится под внешним управлением США и инструменты влияния на неё у Парижа и Берлина крайне ограниченны. Однако если мы вместе искали пути выхода из кризиса с самого начала, важно продолжать делать это, во всяком случае, пока Париж и Берлин демонстрируют такое желание.

Да, у Макрона тут свой интерес. Ему надо выигрывать выборы этой весной, во внутренней политике сплошные провалы: "жёлтые жилеты", протесты против ковидных ограничений — всё это сильно ударило по его авторитету внутри страны. Конечно, французов внутренние дела заботят куда больше, чем Украина или Россия, однако речь идёт о безопасности в Европе, война, если не затронет их напрямую, ударит по экономической ситуации во всём Евросоюзе. Поэтому Париж и Берлин, в отличие от Вашингтона, по-настоящему заинтересованы в снижении эскалации, которая не предвещает им ничего хорошего.

Искренне ли или из корыстных побуждений, но Макрон действительно старается добиться хоть каких-то подвижек. Другой вопрос, конечно, принесёт ли это результат? С другой стороны, сегодня любой результат, не ведущий к усилению напряжённости, хоть немного сбивающий её градус, является хорошим.

Как заявил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, серьёзных прорывов от встречи никто не ждёт. Но диалог — лучше его отсутствия, он хотя бы даёт шанс на успех. А в нынешней ситуации нужно пользоваться абсолютно любым шансом. Сдержанный оптимизм всегда лучше глобального пессимизма.

Повлияет ли визит Макрона на напряжённую ситуацию вокруг Донбасса? Да, Париж стремится к деэскалации Нет, это пиар

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