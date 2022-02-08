Прайс заявил об отсутствии планов на новые контакты США и России

Госдепартамент США пока не может объявить ни о каких новых планах на контакты с РФ. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"У меня нет ничего нового, о чём я мог бы объявить", — сказал Прайс, подчеркнув, что пока не может привести никаких дополнительных деталей относительно возможного времени проведения такой встречи или её формата.

Нед Прайс добавил, что Вашингтон пока что ждёт ответа Москвы на отправленные Соединёнными Штатами предложения по безопасности.

"Первым шагом в этом было бы получение российского ответа, чего пока не произошло. Наше понимание заключалось в том, что после того, как это произойдёт, российская сторона будет готова к дальнейшему дипломатическому взаимодействию", — добавил представитель Госдепа.