Прайс заявил об отсутствии планов на новые контакты США и России
Штаты пока дожидаются ответа Москвы на отправленные Америкой предложения по безопасности. Только после этого можно будет говорить о каком-то дипломатическом взаимодействии, отмечает Госдеп.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Фото © ТАСС / АР
Госдепартамент США пока не может объявить ни о каких новых планах на контакты с РФ. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
"У меня нет ничего нового, о чём я мог бы объявить", — сказал Прайс, подчеркнув, что пока не может привести никаких дополнительных деталей относительно возможного времени проведения такой встречи или её формата.
Нед Прайс добавил, что Вашингтон пока что ждёт ответа Москвы на отправленные Соединёнными Штатами предложения по безопасности.
"Первым шагом в этом было бы получение российского ответа, чего пока не произошло. Наше понимание заключалось в том, что после того, как это произойдёт, российская сторона будет готова к дальнейшему дипломатическому взаимодействию", — добавил представитель Госдепа.
Ранее Лайф писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности США продолжить "содержательный диалог" с РФ по безопасности. При этом глава Госдепартамента отметил, что Вашингтон вместе с союзниками готов и к введению санкций против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
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