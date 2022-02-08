Глава Минобороны Украины анонсировал учения с применением Bayraktar
Также будут использоваться поставленные Западом ракетные комплексы Javelin и переносные управляемые противотанковые NLAW.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar. Фото © ТАСС / Zuma
С 10 по 20 февраля на полигонах Украины пройдут учения с применением ударных беспилотников Bayraktar и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников.
"С 10 по 20 февраля будут проходить учения Вооруженных сил Украины с применением беспилотников Bayraktar, ракетных комплексов Javelin и переносных управляемых противотанковых ракет NLAW", - сказал Резников в понедельник в эфире телеканала ICTV.
Эти учения пройдут на полигонах Ровно, Ковеля, Овруча, Широкого Лана, Алешковских Песков, Чугуева, Чернигова, Сумы, Одессы. Резников напомнил, что сейчас Украина получает от многих западных стран оружие, "о котором ранее только мечтала". По его словам, ведутся переговоры по дальнейшей военной помощи.
"Сегодня (7 февраля) я провёл очень хороший, тёплый разговор с Беном Уоллесом, министром обороны Великобритании, мы говорили про дальнейшую помощь как оружием, так и определёнными коммуникациями с его стороны. Так что у нас всё под контролем", - отметил Резников.
Ранее Лайф писал, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о получении Украиной более тысячи тонн вооружения от Запада. Он тоже отмечал, что Киев планирует продолжить переговоры по поставкам оружия и укреплению армии с иностранными партнёрами, в частности Францией и Германией.
Напомним, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины ряд западных стран предоставил Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Однако позиция Германии оказалась несколько иной. Там заявили, что не будут отправлять на Украину летальное оружие, а также запретили делать это Эстонии, которая некогда получила вооружение от Берлина.
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