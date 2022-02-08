Глава Минобороны Украины анонсировал учения с применением Bayraktar

С 10 по 20 февраля на полигонах Украины пройдут учения с применением ударных беспилотников Bayraktar и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников.

"С 10 по 20 февраля будут проходить учения Вооруженных сил Украины с применением беспилотников Bayraktar, ракетных комплексов Javelin и переносных управляемых противотанковых ракет NLAW", - сказал Резников в понедельник в эфире телеканала ICTV.

Эти учения пройдут на полигонах Ровно, Ковеля, Овруча, Широкого Лана, Алешковских Песков, Чугуева, Чернигова, Сумы, Одессы. Резников напомнил, что сейчас Украина получает от многих западных стран оружие, "о котором ранее только мечтала". По его словам, ведутся переговоры по дальнейшей военной помощи.

"Сегодня (7 февраля) я провёл очень хороший, тёплый разговор с Беном Уоллесом, министром обороны Великобритании, мы говорили про дальнейшую помощь как оружием, так и определёнными коммуникациями с его стороны. Так что у нас всё под контролем", - отметил Резников.