Терапевт Водовозов предупредил о проблемах с равновесием у переболевших ковидом

Переболевшие ковидом люди могут терять равновесие наряду с появлением так называемого мозгового тумана, сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Врач объясняет это нарушениями, связанными с поражением головного мозга при коронавирусной инфекции.

"Мы точно знаем, что существует мозговой туман. Это явление, которое напрямую связано с поражением головного мозга при коронавирусе. Причём оно разное. Мы получаем проблемы с равновесием, фотофобии развиваются, когда человек не может смотреть на свет или ему кажется, что в комнате внезапно стало темно, хотя уровень освещения не изменился", — сказал Алексей Водовозов в интервью порталу Ura.ru.

Он напомнил, что органы слуха и равновесия в теле человека соседствуют. Они находятся во внутреннем ухе. С одной стороны — слуховые рецепторы, а с другой — полукружные канальца. Инфекция может сказаться на эффективности этих систем. Врач-терапевт Андрей Звонков добавляет, что нарушение координации чаще всего связано с сосудами или интоксикацией. Но он предполагает, что это последствия не самого вируса, а присоединившейся инфекции.

"Это различные стрептококки, стафилококки, они могут вызывать интоксикацию. Сосуды в данном случае — это проблема неинфекционного происхождения. Малый приём жидкости и повышение температуры может вызвать сгущение крови и мозговую симптоматику. Это уже как результат", — объяснил собеседник агентства.