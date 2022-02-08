Россиянам предложено давать две недели на отказ от ненужных подписок

В России могут обязать цифровые экосистемы ввести "период охлаждения" в 14 дней, какой действует, например, при оформлении страховки. В течение этого времени клиент получит право отказаться от подписки на тот или иной сервис, будь то музыкальный или развлекательный, если ещё не начал пользоваться услугами. Это одна из норм, выработанных по итогам совещаний участников рынка и регуляторов в АНО "Цифровая экономика", пишут "Известия".

Как отмечает издание, также предлагается обязать экосистемы и цифровые платформы сообщать клиенту об очередном списании денег, делить рассылки на рекламу и необходимые уведомления, а ещё включить самозанятых в перечень возможных заявителей на получение сертификата соответствия продукции.

При этом в Роспотребнадзоре полагают, что в зависимости от реализации норма может как улучшить, так и ухудшить положение потребителя. Например, замначальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский считает, что многие предложения по регулированию экосистем в целом соответствуют ожиданиям потребителей и будут поддержаны ведомством.

"Уже сейчас большинство сервисов отменяют "нежелательную" подписку фактически по обращению клиента, поскольку это продиктовано конкурентной борьбой за его лояльность. Для случаев, когда подписки оформляются без ведома абонента, регулирование нужно, особенно когда поставщиков сервисов немного", — считает советник гендиректора "СКБ Контур" Максим Прохоров.