Глава ЦБ сравнила пользователей экосистем с аборигенами, продающими бусы

В последнее время пользователям так называемых суперсервисов приходится выбирать между разнообразием услуг и защитой личных данных. Об этом в ходе пленарной дискуссии форума "Финополис" (Finopolis) заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда, как аборигены за бусы, готовы продать что-то несоизмеримо более ценное — свои данные. И с этими данными — право выбора. Не успеем мы чего-то пожелать, как среда вокруг нас это предлагает. И точно ли это то, что нам нужно?" — сказала Набиуллина в ходе форума инновационных финансовых технологий.

По её словам, представители банковского сектора России на сегодняшний день работают над развитием собственных бизнес-моделей. Так, в качестве примера Набиуллина рассказала о проектах Сбера и ВТБ. Кроме того, глава ЦБ добавила, что одновременно с этим начался выход в финансовую сферу представителей электронной коммерции.