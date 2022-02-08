Макрон после переговоров с Путиным отправился посмотреть Красную площадь

Президент Франции Эмманюэль Макрон после пятичасовых переговоров в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным решил отправиться на Красную площадь.

Во время прогулки от гостиницы Four Seasons в сторону собора Василия Блаженного Макрона сопровождал посол Франции в Москве Пьер Леви. В небольшом променаде французского лидера также приняли участие его соотечественники-журналисты и военные в мундирах.