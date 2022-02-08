Макрон после переговоров с Путиным отправился посмотреть Красную площадь
На прогулке главу Франции сопровождала делегация соотечественников. Променад состоялся после пятичасовой беседы в Кремле и до отправки в отель.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото на обложке © Twitter / Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон после пятичасовых переговоров в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным решил отправиться на Красную площадь.
Во время прогулки от гостиницы Four Seasons в сторону собора Василия Блаженного Макрона сопровождал посол Франции в Москве Пьер Леви. В небольшом променаде французского лидера также приняли участие его соотечественники-журналисты и военные в мундирах.
Ранее Лайф писал, что переговоры Путина и Макрона завершились в Кремле уже около полуночи. Они продолжались пять часов. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну.
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