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Макрон после переговоров с Путиным отправился посмотреть Красную площадь

На прогулке главу Франции сопровождала делегация соотечественников. Променад состоялся после пятичасовой беседы в Кремле и до отправки в отель.

8 февраля, 00:15

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото на обложке © Twitter / Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон после пятичасовых переговоров в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным решил отправиться на Красную площадь.

Во время прогулки от гостиницы Four Seasons в сторону собора Василия Блаженного Макрона сопровождал посол Франции в Москве Пьер Леви. В небольшом променаде французского лидера также приняли участие его соотечественники-журналисты и военные в мундирах.

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Ранее Лайф писал, что переговоры Путина и Макрона завершились в Кремле уже около полуночи. Они продолжались пять часов. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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