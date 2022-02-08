Джонсон допустил отправку британских истребителей и кораблей в Юго-Восточную Европу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон изучает возможность отправки истребителей Typhoon и боевых кораблей в Юго-Восточную Европу. Об этом он написал в статье для газеты Times.

Там он отметил, что Соединённое Королевство готовится усилить батальон НАТО в Эстонии, а также увеличить вклад в учения Объединённых экспедиционных сил, куда входят подразделения из десятка скандинавских и североевропейских стран.

"Мы рассматриваем возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу", — добавил Джонсон.

Премьер Великобритании пояснил, что Лондон считает это подходящим ответом на гипотетическую подготовку Россией "вторжения на Украину", о котором в последние месяцы говорят и пишут на Западе.