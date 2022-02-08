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Джонсон допустил отправку британских истребителей и кораблей в Юго-Восточную Европу

По мнению главы британского правительства, это будет подобающим ответом на "подготовку к вторжению на Украину", которую, по мнению Запада, может вести Россия.

8 февраля, 00:14
<p>Истребитель Typhoon-fgr4. Фото © <a href="https://www.raf.mod.uk/aircraft/typhoon-fgr4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВВС Великобритании</a></p>

Истребитель Typhoon-fgr4. Фото © ВВС Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон изучает возможность отправки истребителей Typhoon и боевых кораблей в Юго-Восточную Европу. Об этом он написал в статье для газеты Times.

Там он отметил, что Соединённое Королевство готовится усилить батальон НАТО в Эстонии, а также увеличить вклад в учения Объединённых экспедиционных сил, куда входят подразделения из десятка скандинавских и североевропейских стран.

"Мы рассматриваем возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу", — добавил Джонсон.

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Премьер Великобритании пояснил, что Лондон считает это подходящим ответом на гипотетическую подготовку Россией "вторжения на Украину", о котором в последние месяцы говорят и пишут на Западе.

Лайф ранее рассказывал, что Захарова посоветовала Джонсону прекратить пугать всех "российской угрозой на Украине. Она также предупредила, что Москва будет пропорционально отвечать контраргументами на абсурдные и фейковые заявления Лондона.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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