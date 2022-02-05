Захарова связала нападки на Россию с шатким положением Байдена и Джонсона
Она посоветовала не читать западные СМИ, так как сейчас они публикуют лживую информацию, подрывая демократические принципы.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Великобритания и США ищут внешнего врага и используют обострение ситуации на Украине, чтобы отвлечь внимание от политического кризиса, который разворачивается внутри самих стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив, что Джо Байден и Борис Джонсон сейчас находятся на грани потери своих постов.
Она указала на политический кризис в Британии, в центре которого оказался премьер-министр. Оппозиция требует отставки Джонсона последние месяц-полтора и всё это время каждый день британские СМИ выходят с одним вопросом: уйдёт ли он в отставку или не уйдёт?
То же самое происходит и в США — рейтинг президента Джо Байдена рухнул до исторического минимума. Это говорит о том, что в данный момент ситуация в стране с политической точки зрения критическая. Захарова отметила, что на фоне этого в ряде западных СМИ и появляются фейки о "вторжении" России на Украину. По её мнению, это уже не пропаганда, а "страшное преступление против планеты".
"Сегодняшняя история напоминает фразу, брошенную в адрес советских газет: "Не читайте советских газет перед обедом. Так других нет. Вот никакие не читайте". Здесь то же самое хочу сказать: не читайте вы эти "Блумберги", "Нью-Йорк таймсы", "Бильды" и наших проводников их мыслей. Потому что это неправда, это на самом деле одна из задач, которая нацелена на то, чтобы разрушать ситуацию изнутри. Сомневаться, всё ставить под какое-то сомнение, не имея фактов", — сказала Захарова в эфире "Радио России".
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. А позже немецкая газета Bild опубликовала трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины, который сочли "странной смесью спекуляций и слухов".
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