Захарова связала нападки на Россию с шатким положением Байдена и Джонсона

Великобритания и США ищут внешнего врага и используют обострение ситуации на Украине, чтобы отвлечь внимание от политического кризиса, который разворачивается внутри самих стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив, что Джо Байден и Борис Джонсон сейчас находятся на грани потери своих постов.

Она указала на политический кризис в Британии, в центре которого оказался премьер-министр. Оппозиция требует отставки Джонсона последние месяц-полтора и всё это время каждый день британские СМИ выходят с одним вопросом: уйдёт ли он в отставку или не уйдёт?

То же самое происходит и в США — рейтинг президента Джо Байдена рухнул до исторического минимума. Это говорит о том, что в данный момент ситуация в стране с политической точки зрения критическая. Захарова отметила, что на фоне этого в ряде западных СМИ и появляются фейки о "вторжении" России на Украину. По её мнению, это уже не пропаганда, а "страшное преступление против планеты".