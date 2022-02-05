Ректора дагестанского вуза обвинили в мошенничестве на 90 млн рублей

Ректора Дагестанского государственного технического университета задержали по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по республике.

"СУ СК РФ по Республике Дагестан предъявлено обвинение ректору Дагестанского государственного технического университета в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в 2015–2018 годах организованная преступная группа, в составе который были обвиняемый и другие должностные лица, перечисляли деньги со стипендиального счёта университета, а затем обналичивали их. Кроме этого, они подделывали подписи в платёжных ведомостях о получении зарплаты и премий сотрудниками вуза и получали с лицевого счёта наличные без оприходования в кассу института. Всего было похищено более 90 миллионов рублей, выделенных университету из федерального бюджета.

Ректор задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, а также принимаются меры по установлению соучастников преступления. По его месту жительства, регистрации и в служебном кабинете проведены обыски. Стоит отметить, что в ведомстве не называется имя обвиняемого, но, согласно информации на сайте вуза, Дагестанский государственный технический университет возглавляет Нурмагомед Суракатов.