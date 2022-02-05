Ректора дагестанского вуза обвинили в мошенничестве на 90 млн рублей
По версии следствия, четыре года он с сообщниками перечислял деньги со стипендиального счёта университета, а затем обналичивал.
Ректор ФГБОУ ВО "ДГТУ" Нурмагомед Суракатов. Фото © dstu.ru
Ректора Дагестанского государственного технического университета задержали по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по республике.
"СУ СК РФ по Республике Дагестан предъявлено обвинение ректору Дагестанского государственного технического университета в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, в 2015–2018 годах организованная преступная группа, в составе который были обвиняемый и другие должностные лица, перечисляли деньги со стипендиального счёта университета, а затем обналичивали их. Кроме этого, они подделывали подписи в платёжных ведомостях о получении зарплаты и премий сотрудниками вуза и получали с лицевого счёта наличные без оприходования в кассу института. Всего было похищено более 90 миллионов рублей, выделенных университету из федерального бюджета.
Ректор задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, а также принимаются меры по установлению соучастников преступления. По его месту жительства, регистрации и в служебном кабинете проведены обыски. Стоит отметить, что в ведомстве не называется имя обвиняемого, но, согласно информации на сайте вуза, Дагестанский государственный технический университет возглавляет Нурмагомед Суракатов.
Ранее главу предприятия Минэнерго задержали за мошенничество на 25 миллионов рублей. По данным следствия, Николай Мягких участвовал в мошеннических схемах с оценкой и реализацией автомобилей. Однако сам гендиректор свою вину отрицает.
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