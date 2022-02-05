На Урале мужчина убил двухлетнюю девочку на руках у её матери

В Троицке Челябинской области конфликт между парой закончился смертью маленькой девочки. Мужчина хотел ударить ножом свою сожительницу, но промахнулся и попал в малышку, которая была у неё на руках. Она погибла, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Подозреваемый в ходе бытового конфликта с сожительницей попытался нанести ей удар ножом, в этот момент на её руках находилась двухлетняя дочь. В результате чего ударом ножа был задет ребёнок, который впоследствии скончался в медицинском учреждении", — уточнили в ведомстве.

По данным Znak.com, 31-летний мужчина не раз был судим и находился под административным надзором. При этом отцом погибшей девочки не являлся. Как уточняется, в день инцидента он проводил время вместе с матерью ребёнка. Сожители выпивали, однако поругались, и в ходе конфликта мужчина схватился за нож.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в убийстве задержан. Будут назначены необходимые судебные экспертизы. Также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.