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На Урале мужчина убил двухлетнюю девочку на руках у её матери

Пара вместе выпивала, но в какой-то момент серьёзно поругалась, и в ходе конфликта уже сидевший ранее челябинец схватился за холодное оружие.

5 февраля, 12:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Троицке Челябинской области конфликт между парой закончился смертью маленькой девочки. Мужчина хотел ударить ножом свою сожительницу, но промахнулся и попал в малышку, которая была у неё на руках. Она погибла, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Подозреваемый в ходе бытового конфликта с сожительницей попытался нанести ей удар ножом, в этот момент на её руках находилась двухлетняя дочь. В результате чего ударом ножа был задет ребёнок, который впоследствии скончался в медицинском учреждении", — уточнили в ведомстве.

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По данным Znak.com, 31-летний мужчина не раз был судим и находился под административным надзором. При этом отцом погибшей девочки не являлся. Как уточняется, в день инцидента он проводил время вместе с матерью ребёнка. Сожители выпивали, однако поругались, и в ходе конфликта мужчина схватился за нож.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в убийстве задержан. Будут назначены необходимые судебные экспертизы. Также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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