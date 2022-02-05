На Урале мужчина убил двухлетнюю девочку на руках у её матери
Пара вместе выпивала, но в какой-то момент серьёзно поругалась, и в ходе конфликта уже сидевший ранее челябинец схватился за холодное оружие.
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В Троицке Челябинской области конфликт между парой закончился смертью маленькой девочки. Мужчина хотел ударить ножом свою сожительницу, но промахнулся и попал в малышку, которая была у неё на руках. Она погибла, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
"Подозреваемый в ходе бытового конфликта с сожительницей попытался нанести ей удар ножом, в этот момент на её руках находилась двухлетняя дочь. В результате чего ударом ножа был задет ребёнок, который впоследствии скончался в медицинском учреждении", — уточнили в ведомстве.
По данным Znak.com, 31-летний мужчина не раз был судим и находился под административным надзором. При этом отцом погибшей девочки не являлся. Как уточняется, в день инцидента он проводил время вместе с матерью ребёнка. Сожители выпивали, однако поругались, и в ходе конфликта мужчина схватился за нож.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в убийстве задержан. Будут назначены необходимые судебные экспертизы. Также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
Ранее в Свердловской области мать зарезала младенца и пыталась покончить с собой. 22-летняя подозреваемая, по словам односельчан, "не дружит с головой". Следователи планируют проверить её психическое состояние. Возбуждено уголовное дело.
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