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В Свердловской области мать зарезала младенца и пыталась покончить с собой

22-летняя подозреваемая, по словам односельчан, "не дружит с головой". Следователи планируют проверить её психическое состояние. Возбуждено уголовное дело.

3 февраля, 03:09

Фото © Pexels

В селе Клевакинское в Свердловской области 22-летняя женщина зарезала своего девятимесячного ребёнка и пыталась сама свести счёты с жизнью, но медики спасли её. Как сообщают местные жители, в деревне много сотрудников правоохранительных органов.

"Причина неизвестна, муж в психушке на учёте. Она сама немножко с головой не дружит... Она утверждает, что убил ребёнка муж", — рассказали порталу ku66.ru жители села Клевакинское Свердловской области.

Свердловский следком сообщает, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Её решено отправить на психиатрическую экспертизу.

"Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

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Ранее Лайф сообщал, что в Башкирии на сортировочной ленте в мусоропереработке обнаружили тело младенца. Ребёнка нашли в завязанном пакете и мусорном мешке. Малыш лежал, поджав руки под подбородком и скрестив ноги, как будто до того, как погибнуть, очень сильно замёрз.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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