В Свердловской области мать зарезала младенца и пыталась покончить с собой

В селе Клевакинское в Свердловской области 22-летняя женщина зарезала своего девятимесячного ребёнка и пыталась сама свести счёты с жизнью, но медики спасли её. Как сообщают местные жители, в деревне много сотрудников правоохранительных органов.

"Причина неизвестна, муж в психушке на учёте. Она сама немножко с головой не дружит... Она утверждает, что убил ребёнка муж", — рассказали порталу ku66.ru жители села Клевакинское Свердловской области.

Свердловский следком сообщает, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Её решено отправить на психиатрическую экспертизу.

"Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.