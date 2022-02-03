Отловщика собак избили на Сахалине за попытку забрать животное с улицы

Житель села Восток на Сахалине напал на работника специализированной организации, пытавшегося поймать собаку. Отлощик получил многочисленные травмы, на место ЧП вызвали полицию и скорую.

Как отмечается в аккаунте Poronaysk Times, 2 февраля в селе был организован выезд работников специализированной организации по отлову бездомных животных. Основанием стала заявка от востоковского территориального отдела, работа велась в рамках муниципального контракта.

В УМВД Сахалинской области рассказали, что действия местного жителя попадают под административную статью, а действия отловщика были вполне правомерны - собака находилась на улице без ошейника, намордника и без присмотра.

"Когда отловщик усыпил животное, появился гражданин, который заявил, что это его животное. На просьбу предоставить какие-либо доказательства этого полез в драку", - сообщили в УМВД.