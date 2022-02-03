"Коктейль из холода": Сахалинцы сняли на видео снежные волны
Фото не может передать всю необычность картины, открывшейся взору автора этих кадров. Словно земля ожила и превратилась в снежное море.
Фото © Instagram / gosakhalin.rus
Жители Сахалина сняли на видео необычное явление у горы Коврижки на мысе Виндис. Даже видавшие многие природные сюрпризы островитяне признаются, что поражены уникальной картиной. У берега морская вода оказалась покрытой снегом или частичками льда, из-за чего кажется, будто оживают сугробы.
"Почему оно не замёрзло?"; "Хочу искупаться в снежном коктейле"; "Супермегакрасиво"; "Коктейль из холода, мурашек и заворожённости"; "Так бывает?" — написали в ответ на видео пользователи соцсети.
Фото не может передать всю необычность картины, открывшейся взору автора этих кадров. Словно земля ожила и превратилась в снежное море, белые волны накатывают друг на друга.
Ранее Лайф писал, что море у берегов Сахалина "закипело" из-за густого тумана. Всё дело в разнице температуры воды и воздуха, она и вызвала удивительное явление природы.
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