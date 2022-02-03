"Коктейль из холода": Сахалинцы сняли на видео снежные волны

Жители Сахалина сняли на видео необычное явление у горы Коврижки на мысе Виндис. Даже видавшие многие природные сюрпризы островитяне признаются, что поражены уникальной картиной. У берега морская вода оказалась покрытой снегом или частичками льда, из-за чего кажется, будто оживают сугробы.

"Почему оно не замёрзло?"; "Хочу искупаться в снежном коктейле"; "Супермегакрасиво"; "Коктейль из холода, мурашек и заворожённости"; "Так бывает?" — написали в ответ на видео пользователи соцсети.

Фото не может передать всю необычность картины, открывшейся взору автора этих кадров. Словно земля ожила и превратилась в снежное море, белые волны накатывают друг на друга.