BuzzFeed: Посольство США могут из Киева перенести на запад Украины

Расположенное сейчас в Киеве Посольство США может быть перемещено в западные регионы страны. Об этом пишет портал BuzzFeed со ссылкой на свои источники. По его данным, американские дипломаты рассматривают такой вариант, но окончательного решения ещё не приняли. Причиной возможного переноса указан риск эскалации ситуации в республике.

В Госдепартаменте порталу заявили, что "не готовы пока делать никаких объявлений" по данной теме. Там лишь подтвердили, что по-прежнему рекомендуют американским гражданам, которые находятся на Украине, покинуть страну.