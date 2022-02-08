BuzzFeed: Посольство США могут из Киева перенести на запад Украины
Госдеп ранее предписал семьям дипломатов покинуть страну, а части персонала диппредставительства позволил принять соответствующее решение самостоятельно.
Посольство США в Киеве. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Расположенное сейчас в Киеве Посольство США может быть перемещено в западные регионы страны. Об этом пишет портал BuzzFeed со ссылкой на свои источники. По его данным, американские дипломаты рассматривают такой вариант, но окончательного решения ещё не приняли. Причиной возможного переноса указан риск эскалации ситуации в республике.
В Госдепартаменте порталу заявили, что "не готовы пока делать никаких объявлений" по данной теме. Там лишь подтвердили, что по-прежнему рекомендуют американским гражданам, которые находятся на Украине, покинуть страну.
Лайф рассказывал, что ранее Госдеп также предписал членам семей госслужащих США покинуть Белоруссию. Сообщение об этом появилось на фоне заявлений Запада о скоплении российских войск у границы с Украиной.
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