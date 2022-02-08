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Порошенко отреагировал на предложение Путина о политическом убежище в России

Бывший президент Украины одновременно обратился и к нынешнему лидеру республики Зеленскому, чтобы тот прекратил преследование "проевропейской" оппозиции в стране, дабы не "радовать" Москву.

8 февраля, 00:35

Экс-президент Украины Пётр Порошенко. Фото © Facebook / Пётр Порошенко

Экс-президент Украины Пётр Порошенко отказался от предложенного российским лидером Владимиром Путиным политического убежища. Находящийся в данное время под следствием у себя в стране политик заявил, что там "сами разберутся".

"Владимиру Владимировичу советую осознать, что мы на Украине сами разберёмся", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Порошенко также обратился с рекомендациями к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Он призвал его перестать "делать подарки" Путину в виде преследования ""проевропейской" оппозиции на Украине. И заверил, что давняя российская практика "заботиться" о Незалежной прекратилась в тот момент, когда он был избран президентом.

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Как рассказывал Лайф Путин после встречи с Макроном в Кремле заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище. Тогда политик был ещё главой Украины и с иронией отнёсся к этим словам. Сейчас, уточнил президент РФ, Москва готова принять его и таких, как он, кого преследуют незаконно.

Порошенко предъявили обвинение в госизмене, но экс-президент спешно покинул страну после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку. Суд отпустил Порошенко под личное обязательство. За экс-лидера Незалежной предлагали потребовать рекордный залог в размере одного миллиарда гривен (эта сумма по нынешнему курсу эквивалентна почти 36 миллионам долларов), но его отпустили просто так, без залога.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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