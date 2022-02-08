Порошенко отреагировал на предложение Путина о политическом убежище в России

Экс-президент Украины Пётр Порошенко отказался от предложенного российским лидером Владимиром Путиным политического убежища. Находящийся в данное время под следствием у себя в стране политик заявил, что там "сами разберутся".

"Владимиру Владимировичу советую осознать, что мы на Украине сами разберёмся", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Порошенко также обратился с рекомендациями к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Он призвал его перестать "делать подарки" Путину в виде преследования ""проевропейской" оппозиции на Украине. И заверил, что давняя российская практика "заботиться" о Незалежной прекратилась в тот момент, когда он был избран президентом.