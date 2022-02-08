НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Путин заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище

Тогда политик был ещё главой Украины и с иронией отнёсся к этим словам. Сейчас, уточнил президент РФ, Москва готова принять его и таких как он, кого преследуют незаконно.

7 февраля, 21:13

Президент России Владимир Путин. Фото на обложке / Скриншот © LIFE

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище в случае необходимости, когда тот был лидером Украины.

"В своё время, когда господин Порошенко был ещё президентом Украины. Я говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу", — рассказал Путин по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Сегодня, отметил глава российского государства, несмотря на серьёзные расхождения по вопросам урегулирования на Донбассе, РФ готова подтвердить это предложение. Преследование Порошенко как госпреступника — "чрезмерная заявка на успех действующего руководства Украины", отметил Путин, такие действия незаконны.

"Мы готовы таким как Порошенко предоставить убежище в РФ", — отметил Путин.

Политолог Суздальцев заявил, что США держат Порошенко "в запасе" на замену Зеленскому

Политолог Суздальцев заявил, что США держат Порошенко "в запасе" на замену Зеленскому

Ранее Лайф сообщал, что Порошенко отказался давать показания по делу о поставках угля из Донбасса. Также экс-глава Незалежной обвинил власти страны в препятствовании его политической деятельности. Он назвал ситуацию "шоу в стиле Зеленского".

Как уже рассказывал Лайф, на Украине Порошенко предъявили обвинение в госизмене, но экс-президент спешно покинул страну после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку. Суд отпустил Порошенко под личное обязательство. За экс-лидера Незалежной предлагали внести рекордный залог в размере одного миллиарда гривен (эта сумма по нынешнему курсу эквивалентна почти 36 миллионам долларов), но его отпустили просто так, без залога.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1