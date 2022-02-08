Путин заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище
Тогда политик был ещё главой Украины и с иронией отнёсся к этим словам. Сейчас, уточнил президент РФ, Москва готова принять его и таких как он, кого преследуют незаконно.
Президент России Владимир Путин. Фото на обложке / Скриншот © LIFE
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище в случае необходимости, когда тот был лидером Украины.
"В своё время, когда господин Порошенко был ещё президентом Украины. Я говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу", — рассказал Путин по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Сегодня, отметил глава российского государства, несмотря на серьёзные расхождения по вопросам урегулирования на Донбассе, РФ готова подтвердить это предложение. Преследование Порошенко как госпреступника — "чрезмерная заявка на успех действующего руководства Украины", отметил Путин, такие действия незаконны.
"Мы готовы таким как Порошенко предоставить убежище в РФ", — отметил Путин.
Ранее Лайф сообщал, что Порошенко отказался давать показания по делу о поставках угля из Донбасса. Также экс-глава Незалежной обвинил власти страны в препятствовании его политической деятельности. Он назвал ситуацию "шоу в стиле Зеленского".
Как уже рассказывал Лайф, на Украине Порошенко предъявили обвинение в госизмене, но экс-президент спешно покинул страну после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку. Суд отпустил Порошенко под личное обязательство. За экс-лидера Незалежной предлагали внести рекордный залог в размере одного миллиарда гривен (эта сумма по нынешнему курсу эквивалентна почти 36 миллионам долларов), но его отпустили просто так, без залога.
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