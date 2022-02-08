Путин заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище в случае необходимости, когда тот был лидером Украины.

"В своё время, когда господин Порошенко был ещё президентом Украины. Я говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу", — рассказал Путин по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Сегодня, отметил глава российского государства, несмотря на серьёзные расхождения по вопросам урегулирования на Донбассе, РФ готова подтвердить это предложение. Преследование Порошенко как госпреступника — "чрезмерная заявка на успех действующего руководства Украины", отметил Путин, такие действия незаконны.

"Мы готовы таким как Порошенко предоставить убежище в РФ", — отметил Путин.