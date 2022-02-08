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Путин: Озабоченности России по безопасности были проигнорированы

В ходе французско-российских переговоров лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу адресованных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности.

7 февраля, 21:10
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67734/photos/67563" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Основные озабоченности России по теме международной безопасности были проигнорированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совместной с французским лидером Эмманюэлем Макроном пресс-конференции по итогам их переговоров в Кремле.

"В ходе переговоров мы продолжили обмен мнениями по поводу адресованных Соединённым Штатам и НАТО российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности", — сообщил Путин и перечислил озабоченности Москвы в данной сфере.

Российский лидер подчеркнул, что "центральные озабоченности, к сожалению, оказались проигнорированными в полученных 26 января от США и НАТО ответах".

Боррель обсудил с руководством США, НАТО и ОБСЕ гарантии безопасности России

Боррель обсудил с руководством США, НАТО и ОБСЕ гарантии безопасности России

Ранее Лайф рассказывал, что Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Пекин и Москва выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от идеологизированных подходов времён холодной войны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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