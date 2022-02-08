Путин: Озабоченности России по безопасности были проигнорированы

Основные озабоченности России по теме международной безопасности были проигнорированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совместной с французским лидером Эмманюэлем Макроном пресс-конференции по итогам их переговоров в Кремле.

"В ходе переговоров мы продолжили обмен мнениями по поводу адресованных Соединённым Штатам и НАТО российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности", — сообщил Путин и перечислил озабоченности Москвы в данной сфере.

Российский лидер подчеркнул, что "центральные озабоченности, к сожалению, оказались проигнорированными в полученных 26 января от США и НАТО ответах".