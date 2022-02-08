Путин: Озабоченности России по безопасности были проигнорированы
В ходе французско-российских переговоров лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу адресованных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности.
Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Основные озабоченности России по теме международной безопасности были проигнорированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совместной с французским лидером Эмманюэлем Макроном пресс-конференции по итогам их переговоров в Кремле.
"В ходе переговоров мы продолжили обмен мнениями по поводу адресованных Соединённым Штатам и НАТО российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности", — сообщил Путин и перечислил озабоченности Москвы в данной сфере.
Российский лидер подчеркнул, что "центральные озабоченности, к сожалению, оказались проигнорированными в полученных 26 января от США и НАТО ответах".
Ранее Лайф рассказывал, что Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Пекин и Москва выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от идеологизированных подходов времён холодной войны.
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