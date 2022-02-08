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Российский лыжник Большунов снялся со спринта на Олимпиаде-2022

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала это очень благоразумным и профессиональным решением.

8 февраля, 06:29
<p>Александр Большунов. © AP / TASS / Aaron Favila</p>

Александр Большунов. © AP / TASS / Aaron Favila

Российский лыжник Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпиаде в Пекине, об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Старты запланированы на сегодня.

Инициатива пропустить гонку исходит от самого Большунова, лыжнику необходимо время для восстановления после скиатлона для участия в других гонках.

"Саша молодец, профессионально всё. Никто [его в спринте] не заменит, да и некем заменить. Ничего, выступят трое, будут бороться. Очень благоразумное и профессиональное решение", цитирует Вяльбе ТАСС.

Супруга Большунова Анна подтвердила Лайфу, что он снялся со стартов из-за того, что хочет "целенаправленно подготовиться к своим профильным гонкам".

Большунов сломал пьедестал после исторической победы на Олимпиаде в Пекине

Большунов сломал пьедестал после исторической победы на Олимпиаде в Пекине

Напомним, 6 февраля лыжник Александр Большунов принёс России первое золото на Олимпиаде-2022, став победителем скиатлона на 30 километров. Второе место в этом виде программы тоже взял россиянин — серебро у Дениса Спицова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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