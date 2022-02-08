Российский лыжник Большунов снялся со спринта на Олимпиаде-2022

Российский лыжник Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпиаде в Пекине, об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Старты запланированы на сегодня.

Инициатива пропустить гонку исходит от самого Большунова, лыжнику необходимо время для восстановления после скиатлона для участия в других гонках.

"Саша молодец, профессионально всё. Никто [его в спринте] не заменит, да и некем заменить. Ничего, выступят трое, будут бороться. Очень благоразумное и профессиональное решение", — цитирует Вяльбе ТАСС.

Супруга Большунова Анна подтвердила Лайфу, что он снялся со стартов из-за того, что хочет "целенаправленно подготовиться к своим профильным гонкам".