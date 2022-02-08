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Замглавы МИД РФ Панкин: Запад готов выдумать повод для санкций против России

Дипломат также назвал тиражируемое "нападение" РФ на соседние государства бредовой идеей фикс западных стран. Это также относится к числу выдуманных поводов для применения рестрикций.

8 февраля, 05:47
<p>Здание МИД России © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=241096751546726&set=pb.100069392071612.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Russian Foreign Ministry — МИД России</a></p>

Здание МИД России © Facebook / Russian Foreign Ministry — МИД России

Западные государства готовы выдумать повод для очередных санкций против России, даже при отсутствии основания для применения подобных мер. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин в беседе с РИА "Новости".

"По большому счёту, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций они будут найдены, а точнее — выдуманы, включая, как мы уже подчёркивали, бредовую идею фикс о "нападении России на соседние страны", — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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