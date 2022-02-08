Замглавы МИД РФ Панкин: Запад готов выдумать повод для санкций против России
Дипломат также назвал тиражируемое "нападение" РФ на соседние государства бредовой идеей фикс западных стран. Это также относится к числу выдуманных поводов для применения рестрикций.
Здание МИД России © Facebook / Russian Foreign Ministry — МИД России
Западные государства готовы выдумать повод для очередных санкций против России, даже при отсутствии основания для применения подобных мер. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин в беседе с РИА "Новости".
"По большому счёту, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций они будут найдены, а точнее — выдуманы, включая, как мы уже подчёркивали, бредовую идею фикс о "нападении России на соседние страны", — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.
Ранее президент США Джо Байден заверил в готовности к добросовестным переговорам с Россией. Одновременно по итогам переговоров с канцлером ФРГ Шольцем глава Белого дома отмечает, что западные страны оперативно введут санкции против Москвы в случае её "вторжения" на Украину.
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