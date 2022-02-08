Замглавы МИД РФ Панкин: Запад готов выдумать повод для санкций против России

Западные государства готовы выдумать повод для очередных санкций против России, даже при отсутствии основания для применения подобных мер. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин в беседе с РИА "Новости".

"По большому счёту, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций они будут найдены, а точнее — выдуманы, включая, как мы уже подчёркивали, бредовую идею фикс о "нападении России на соседние страны", — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.