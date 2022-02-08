Politico: Почти половина жителей США назвала Россию враждебной страной
Дружественным же государством РФ считает каждый десятый американец, а вот Украину как союзника рассматривает лишь 20% участников опроса. Главным же их ненавистником стала КНДР.
Фото © Pexels
Сразу 49% опрошенных жителей США считают Россию враждебной страной, в то время как союзником РФ рассматривает лишь 3% американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого газетой Politico с компанией Morning Consult.
Так, ещё 10% респондентов назвали Россию дружественной страной, но не союзником, а 24% — недружественной, но не врагом. Негативнее же всего американцы относятся к КНДР, "врагом" США её назвало 64% опрошенных. К этому статусу 51% участников отнесли Иран, а Китай и Ирак — по 44% жителей.
А вот Украину союзником Соединённых Штатов считает лишь 20% американцев, ещё 36% относят её к дружественным государствам, 15% — недружественным, но не враждебным, а 5% всё же считают Незалежную врагом. При этом сразу 23% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Всего в опросе, который проводился с 5 по 6 февраля 2022 года, приняло участие 2005 человек.
Ранее аналитик Владимир Оленченко назвал два пути выхода из истерии западных СМИ на тему Украины. Эксперт отметил, что "бесцеремонная пропаганда" развивается уже довольно долгое время. При этом, по его мнению, показательными станут итоги визитов в Москву Олафа Шольца и Эмманюэля Макрона.
Комментариев: 0