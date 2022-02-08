Politico: Почти половина жителей США назвала Россию враждебной страной

Сразу 49% опрошенных жителей США считают Россию враждебной страной, в то время как союзником РФ рассматривает лишь 3% американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого газетой Politico с компанией Morning Consult.

Так, ещё 10% респондентов назвали Россию дружественной страной, но не союзником, а 24% — недружественной, но не врагом. Негативнее же всего американцы относятся к КНДР, "врагом" США её назвало 64% опрошенных. К этому статусу 51% участников отнесли Иран, а Китай и Ирак — по 44% жителей.

А вот Украину союзником Соединённых Штатов считает лишь 20% американцев, ещё 36% относят её к дружественным государствам, 15% — недружественным, но не враждебным, а 5% всё же считают Незалежную врагом. При этом сразу 23% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Всего в опросе, который проводился с 5 по 6 февраля 2022 года, приняло участие 2005 человек.