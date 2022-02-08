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Онколог Базылёв рассказал, может ли употребление молока вызвать рак

Такого мнения придерживаются некоторые диетологи, а вот врач с этим не согласен: он советует внимательно относиться к качеству напитка, но по другой причине.

8 февраля, 05:03

Молоко. Фото на обложке © Pixabay

Употребление молока никак не связано с развитием онкологических заболеваний после 50 лет. Как заверяет онколог и химиотерапевт Андрей Базылёв, любители молока могут не отказываться от него и в почтенном возрасте.

"Молочные продукты действительно являются сложными для усвоения организмом уже после 30 лет, но никаких рисков развития рака они не несут. Даже наличие большого количества гормональных и других веществ никоим образом не будет вызывать риск развития рака", — заявил Андрей Базылёв в беседе с Пятым каналом.

При этом медик рекомендует следить не только за количеством, но и за качеством употребляемой молочной продукции. Это позволит избежать проблем с пищеварением и предотвратит различные аллергические реакции.

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А ранее Лайф писал, что о риске развития рака предупредили любителей горячего чая. Врач Сури Дадашева посоветовала дать напитку остыть или добавить в него холодное молоко.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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