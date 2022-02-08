Онколог Базылёв рассказал, может ли употребление молока вызвать рак

Употребление молока никак не связано с развитием онкологических заболеваний после 50 лет. Как заверяет онколог и химиотерапевт Андрей Базылёв, любители молока могут не отказываться от него и в почтенном возрасте.

"Молочные продукты действительно являются сложными для усвоения организмом уже после 30 лет, но никаких рисков развития рака они не несут. Даже наличие большого количества гормональных и других веществ никоим образом не будет вызывать риск развития рака", — заявил Андрей Базылёв в беседе с Пятым каналом.

При этом медик рекомендует следить не только за количеством, но и за качеством употребляемой молочной продукции. Это позволит избежать проблем с пищеварением и предотвратит различные аллергические реакции.