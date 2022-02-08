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Китай выступил против расширения НАТО, признав его бесполезным

Пекин призвал альянс отказаться от мышления и идеологии холодной войны. Вместо этого уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.

8 февраля, 04:50

Флаги стран – участниц НАТО у штаб-квартиры альянса. Фото на обложке © Flickr / nato

Представительство Китая в Евросоюзе выступило с заявлением, в котором назвало бесполезным расширение НАТО для обеспечения глобальной безопасности. Текст опубликован на сайте дипломатического ведомства.

"Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире", отметили в представительстве КНР.

В Китае считают, что попытки альянса увеличить его площадь "лишь способствуют формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере".

Пекин считает, что НАТО следует отказаться от мышления и идеологии холодной войны. Вместо этого он призвал проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, принимать развитие в цивилизациях, истории и культуре.

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Отметим, этот комментарий появился на фоне обострения ситуации в Европе: Запад продолжает утверждать, что Россия якобы готовит наступление на Украину, в Москве это опровергают. Минувшей ночью президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что принятие Украины в альянс может закончиться войной России с НАТО. Глава государства напомнил, что победителей не будет: военный потенциал альянса выше, чем у РФ, однако она — ядерная держава.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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