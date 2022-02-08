Китай выступил против расширения НАТО, признав его бесполезным

Представительство Китая в Евросоюзе выступило с заявлением, в котором назвало бесполезным расширение НАТО для обеспечения глобальной безопасности. Текст опубликован на сайте дипломатического ведомства.

"Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире", — отметили в представительстве КНР.

В Китае считают, что попытки альянса увеличить его площадь "лишь способствуют формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере".

Пекин считает, что НАТО следует отказаться от мышления и идеологии холодной войны. Вместо этого он призвал проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, принимать развитие в цивилизациях, истории и культуре.