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Сноубордист Карлагачев не стартовал в параллельном гигантском слаломе из-за ковида

Из наших соотечественников в этой дисциплине выступают двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд, трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, чемпион мира 2015 года Андрей Соболев.

8 февраля, 04:37
<p>Дмитрий Карлагачев. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Дмитрий Карлагачев. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Российский сноубордист Дмитрий Карлагачев не вышел на старт квалификации в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине из-за коронавируса. Об этом сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

"Карлагачев не стартовал из-за ковида", — сказал Тихомиров в беседе с ТАСС.

Соревнования в параллельном гигантском слаломе проходят во вторник. Из россиян в этой дисциплине выступают двукратный олимпийский чемпион американского происхождения Виктор Уайлд, трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, чемпион мира 2015 года Андрей Соболев.

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А ранее Лайф рассказывал, что сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина взяла серебро на Олимпиаде в Пекине. В истории нашей страны это первая награда в данном виде спорта с 1968 года.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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