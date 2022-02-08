Сноубордист Карлагачев не стартовал в параллельном гигантском слаломе из-за ковида
Из наших соотечественников в этой дисциплине выступают двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд, трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, чемпион мира 2015 года Андрей Соболев.
Дмитрий Карлагачев. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российский сноубордист Дмитрий Карлагачев не вышел на старт квалификации в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине из-за коронавируса. Об этом сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.
"Карлагачев не стартовал из-за ковида", — сказал Тихомиров в беседе с ТАСС.
Соревнования в параллельном гигантском слаломе проходят во вторник. Из россиян в этой дисциплине выступают двукратный олимпийский чемпион американского происхождения Виктор Уайлд, трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, чемпион мира 2015 года Андрей Соболев.
А ранее Лайф рассказывал, что сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина взяла серебро на Олимпиаде в Пекине. В истории нашей страны это первая награда в данном виде спорта с 1968 года.
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