Сноубордист Карлагачев не стартовал в параллельном гигантском слаломе из-за ковида

Российский сноубордист Дмитрий Карлагачев не вышел на старт квалификации в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине из-за коронавируса. Об этом сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

"Карлагачев не стартовал из-за ковида", — сказал Тихомиров в беседе с ТАСС.

Соревнования в параллельном гигантском слаломе проходят во вторник. Из россиян в этой дисциплине выступают двукратный олимпийский чемпион американского происхождения Виктор Уайлд, трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, чемпион мира 2015 года Андрей Соболев.