Володин: Вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов
Спикер отметил, что нередки случаи, когда педофилы получают мягкое наказание. Он обратился в прокуратуру, чтобы та проанализировала практику вынесения таких обвинительных приговоров.
Мужчине надевают наручники. Фото на обложке © Pexels
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России вступил в силу закон, предполагающий пожизненное лишение свободы педофилов. Такое наказание грозит за повторное совершение преступления или за насильственные действия в отношении двух и более детей.
"Но осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме, в связи с чем работу необходимо продолжить. Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо?" — задал риторический вопрос Володин на своём канале в мессенджере Telegram.
Он отметил, что по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет, и это не первый случай, когда педофил получает мягкое наказание. Спикер обратился в прокуратуру, чтобы та проанализировала практику вынесения обвинительных приговоров за подобные преступления в России.
"Педофилов необходимо наказывать максимально жёстко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве", — заключил Володин.
Лайф рассказывал, что 28 января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов, а также за совершённое впервые насилие двух и более детей. Ранее максимальный срок давали только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные деяния.
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