Ранее максимальный срок давали только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные деяния.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России вступил в силу закон, предполагающий пожизненное лишение свободы педофилов. Такое наказание грозит за повторное совершение преступления или за насильственные действия в отношении двух и более детей.

"Но осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме, в связи с чем работу необходимо продолжить. Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего три с половиной года колонии общего режима. Разве это справедливо?" — задал риторический вопрос Володин на своём канале в мессенджере "Телеграм".

Он отметил, что по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет, и это не первый случай, когда педофил получает мягкое наказание. Спикер обратился в прокуратуру, чтобы та проанализировала практику вынесения обвинительных приговоров за подобные преступления в России.

"Педофилов необходимо наказывать максимально жёстко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве", — заключил Володин.