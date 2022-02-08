Гречка и ещё два продукта выросли в цене за год более чем на 20%

В целом за год в несетевой рознице РФ цены на продукты в январе выросли в годовом выражении на 10%, больше всего за год подорожали гречка (24%), пельмени (на 21%) и сосиски (на 22%).

После тройки лидеров идут вафли с ростом в годовом выражении на 18%. Пюре и лапша быстрого приготовления подорожали на 17%. Сигареты, продающиеся в несетевой рознице, выросли в цене на 14%, алкоголь — на 4%, непродовольственные товары повседневного спроса — также на 4%.

По сравнению с декабрём 2021 года, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на исследования компании "Эвотор", в январе заметно подорожали зефир, пастила и шоколадные конфеты — на 4%. Макароны, гречка, рис, пряники и вафли выросли в цене на 3%. Пшеничная мука, сосиски, сливки, сливочное масло, сыр, рыбные пресервы и консервированные блюда — на 2%. Также на 2% прибавили в цене творожки, пюре и лапша быстрого приготовления, выпечка, плиточный шоколад, печенье и томатная паста. На 1% подорожало молоко, мармелад, вода, газированные напитки, молотый кофе и мясные полуфабрикаты.

Стоимость сигарет и алкоголя в месячном выражении не изменилась, а на непродовольственные товары повседневного спроса увеличилась на 5%. На прежнем уровне осталась стоимость растительного масла, чая, конфет, а также шоколадных батончиков и детских напитков. Кефир, майонез, детские молочные продукты и растворимый кофе даже подешевели на 1%, творог и какао — на 3%.