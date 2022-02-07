Для магазинов ограничат наценку на продукты: Как это отразится на ценах Госрегуляторы разработают перечень товаров, на которые торговые сети не смогут делать наценку более 5%. Поможет ли эта инициатива снизить для россиян продуктовую инфляцию — разбирался Лайф. 6 февраля, 21:40 Женщина выбирает овощи в гипермаркете. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Минсельхоз РФ, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработают перечень продуктов питания, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%. Предполагается, что указанный перечень станет обязательным для всех торговых сетей России и ограничения по нему должны продлиться до 1 июля нынешнего года, пока не начнётся новый сельскохозяйственный сезон. Правда, речь идёт только о минимальном продуктовом наборе, который включает так называемые социально значимые товары.

Такая практика уже применялась в прошлом и позапрошлом годах — с производителями и продавцами заключались соглашения о непревышении допустимых пределов цены и торговой наценки. Как показывает практика, в некоторых случаях этот подход реально позволял сдерживать цены, но чаще происходило только временное замедление. Тогда правительство вместо переговоров с розничными сетями вводило ограничение на предельные розничные цены по отдельным видам социально значимых продовольственных товаров, тем более что такая возможность предусматривается федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 500-ФЗ.

Согласно данным Росстата, с начала этого года молоко подорожало на 0,6%, сахар — на 0,7%, масло — на 1%, капуста — на 2,1%, морковь — на 1%, картофель и свёкла — на 0,4%.

Продовольственные товары в магазинах Москвы. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин

Как пояснил Лайфу источник в ФАС, ведомство считает, что рассматривать фиксацию торговой наценки имеет смысл не просто в виде некоего списка (предполагается, что он будет несколько шире, чем тот, который устанавливался в прошлые годы ), а исходя из взаимосвязи потребительских свойств товаров. Например, цены на сахар и соль влияют на хлебобулочные изделия недлительного хранения, а цена на питьевое молоко может влиять на сливочное масло. Поэтому антимонопольщики видят целесообразным ограничение торговой наценки на каждый товар из перечня на свою величину, но в пределах от нуля до 5%.

— Логика в рассуждениях ФАС есть, но она не охватывает всей проблемы, — считает Глеб Задоя, ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн". — Во-первых, для снижения давления на кошельки хотя бы самых незащищённых российских потребителей в лице пенсионеров, многодетных, малоимущих и т.д. необходимо расширить перечень регулируемых товаров, ведь в него сейчас вошли те, где наценки и так минимальные. Во-вторых, принимая ограничительный документ такого рода, в нём следует урегулировать рост себестоимости смежных товаров, которые резко дорожают только потому, что в их конечную цену включают наценку за доставку и хранение товаров "из списка".

Покупка продуктов в магазине сети супермаркетов. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Кстати, как это ни парадоксально, но и представители торговых компаний придерживаются похожего мнения. Например, в X5 Retail Group пояснили, что в их сети большинство из социально значимых товаров и так уже реализуется с отрицательной наценкой или той, которая не превышает 5%.

— Я думаю, что крупные ретейлеры очень легко пойдут на предложения госрегуляторов, так как товары из группы социально значимых практически не приносят им прибыль, а выставляются на полках их магазинов скорее с целью получить покупателей, которые приобретут и не "списочный" товар, — поясняет Павел Малинский, основатель торговой компании "Планета Лета". — А вот если утверждённый список распространят и на мелких частников, то у них могут возникнуть сложности. Ведь эти предприниматели зарабатывают не с оборотов большого количества товарных позиций, и для них прямое ограничение наценок снижает возможность торговать не в убыток.

Как стало известно Лайфу, похожие доводы обсуждались на межведомственном совещании между представителями Минсельхоза, Минпромторга и ФАС. Более того, там даже высказывались планы о направлении дополнительных субсидий для молочной отрасли и производителей хлебобулочной продукции. А также говорилось о возросших транспортных расходах. Но, по-видимому, пока результат этих обсуждений никак не отразится на документах, которые доведут до торговых сетей.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что ограничительные меры не дадут должного эффекта для простых потребителей, так как у крупного ретейла есть немало приёмов, чтобы сохранить свою рентабельность. Особенно если минимизировать объёмы "списочных" товаров или ввести в цепочку поставщик – продавец контролируемого торгового посредника, который может формально дороже закупать и продавать продукцию в сетевые магазины.

— Без увеличения производства и развития конкуренции цены снизить невозможно, — считает маркетолог Ирина Долженкова. — В нашей стране для этого есть все ресурсы. Это ретейлерам, по сути, всё равно, где закупать продукцию, если она проходит по цене. Законы позволяют приобретать товар хоть в российской глубинке, хоть далеко за границей. Отсюда и израильские овощи и турецкие фрукты в наших магазинах. Но почему правительство не рассматривает данный аспект, непонятно.

Покупательница выбирает фрукты в гипермаркете "Ашан". Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Объяснения о том, что цены в наших магазинах растут в связи с повышением стоимости продуктов на абстрактных мировых рынках, конечно, россиян устроить не могут. Остаётся надеяться, что в короткой перспективе применение мер сдерживания не ограничится только регулярным введением некоего списка товаров, не подлежащих наценке сверх определённого уровня.

Тем более что российские торговые сети умудрились неплохо заработать даже в пандемию. Так (по итогам 2020 года), X5 Retail Group получила выручку 1,97 трлн рублей (+ 14,2% к прошлому году), а "Магнит" — 1,5 трлн рублей (+ 13,3% к прошлому году).

Возможно, видя такие цифры, в течение 2021 года 15 новых иностранных ретейлеров зарегистрировались в России.

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