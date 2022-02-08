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Японцы начали обследовать внутреннюю часть первого реактора "Фукусимы-1"

Туда было решено отправить водонепроницаемого робота. Он сфотографирует установку и изучит фрагменты ядерного топлива.

8 февраля, 03:45
<p>Испытания робота для обследования "Фукусимы-1". Фото © ТАСС / AP / Shizuo Kambayashi</p>

Испытания робота для обследования "Фукусимы-1". Фото © ТАСС / AP / Shizuo Kambayashi

В Японии компания Tokyo Electric Power (TEPCO) начала обследовать внутреннюю часть первого реактора аварийной атомной электростанции "Фукусима-1". Как сообщает агентство "Киодо", старт работ изначально намечался на 12 января, однако его перенесли из-за технических сложностей.

Компания задействует дистанционно управляемого водонепроницаемого робота. Он позволит сотрудникам TEPCO сделать снимки внутренней части реактора, изучить оставшиеся там элементы расплавившегося ядерного топлива, измерить уровень их радиации.

Люди вернулись в последний полностью эвакуированный город возле АЭС "Фукусима-1"

Люди вернулись в последний полностью эвакуированный город возле АЭС "Фукусима-1"

Как сообщал Лайф, в январе стало известно, что на АЭС "Фукусима-1" произошла утечка четырёх тонн раствора для ледяной стены. Причиной инцидента могло стать повреждение одной из труб. А в сентябре прошлого года там выявили масштабное повреждение фильтров очистки радиоактивной воды.

Напомним, в марте 2011 года из-за цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего ядерное топливо в трёх реакторах расплавилось, спровоцировав этим серию взрывов и выбросов радиации в атмосферу. Были заражены прилегающие территории, откуда пришлось эвакуировать десятки тысяч человек. В настоящее время на АЭС продолжаются ликвидационные работы и дезактивация пострадавших территорий. Окончательно ликвидировать станцию планируется только к 2040-м годам.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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