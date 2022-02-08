Японцы начали обследовать внутреннюю часть первого реактора "Фукусимы-1"
Туда было решено отправить водонепроницаемого робота. Он сфотографирует установку и изучит фрагменты ядерного топлива.
Испытания робота для обследования "Фукусимы-1". Фото © ТАСС / AP / Shizuo Kambayashi
В Японии компания Tokyo Electric Power (TEPCO) начала обследовать внутреннюю часть первого реактора аварийной атомной электростанции "Фукусима-1". Как сообщает агентство "Киодо", старт работ изначально намечался на 12 января, однако его перенесли из-за технических сложностей.
Компания задействует дистанционно управляемого водонепроницаемого робота. Он позволит сотрудникам TEPCO сделать снимки внутренней части реактора, изучить оставшиеся там элементы расплавившегося ядерного топлива, измерить уровень их радиации.
Как сообщал Лайф, в январе стало известно, что на АЭС "Фукусима-1" произошла утечка четырёх тонн раствора для ледяной стены. Причиной инцидента могло стать повреждение одной из труб. А в сентябре прошлого года там выявили масштабное повреждение фильтров очистки радиоактивной воды.
Напомним, в марте 2011 года из-за цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего ядерное топливо в трёх реакторах расплавилось, спровоцировав этим серию взрывов и выбросов радиации в атмосферу. Были заражены прилегающие территории, откуда пришлось эвакуировать десятки тысяч человек. В настоящее время на АЭС продолжаются ликвидационные работы и дезактивация пострадавших территорий. Окончательно ликвидировать станцию планируется только к 2040-м годам.
Комментариев: 0