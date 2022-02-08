Иммунолог Крючков рассказал, что ждёт нас после "омикрона"

После "омикрона" может вновь вернуться дельта-штамм, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Смена доминирующей разновидности коронавируса на предыдущую, по мнению специалиста, будет обусловлена тем, что его скрытая линия гораздо сильнее, просто она ждёт реванша.

"Сейчас мы чётко видим, что "омикрон" и какой-нибудь "суперомикрон", то есть сублинии ВА.2, ВА.3 и так далее, — это всего лишь одна ветка, и чем больше граждан заражается, тем больше иммунитета вырабатывается к этой мутации. И в какой-то период потомки, например, "дельты", сохранившейся в небольшом количестве в популяции, а также у животных, почувствуют, что настало их время", — рассказал Крючков порталу Ura.ru.

Наиболее защищёнными от новой мутации окажутся люди с гибридным иммунитетом, считает иммунолог. По словам Крючкова, исследования показывают, что защита, приобретённая только в ответ на "омикрон" без предшествующей вакцинации, является слабой против "дельты".

"Наиболее мощным является гибридный иммунитет, накопленный, когда человек переболел, вакцинировался, ревакцинировался, то есть организм познакомился с разными вариантами CoViD-19 и их запомнил", — подчеркнул Крючков.