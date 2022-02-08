Корабли Северного флота в Атлантике отработали задержание пиратов

Учения Северного флота в Атлантике по борьбе с пиратами. Видео © Минобороны РФ

Группа военных кораблей Северного флота провела в северо-восточной части Атлантического океана отработку тактики борьбы с пиратами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СФ.

"Отряд боевых кораблей Северного флота провёл учение по пресечению пиратской деятельности в районах интенсивного судоходства", — отметили там.

Участвовали в тренировках подразделения морской пехоты. Они на время похода были размещены на ракетном крейсере "Маршал Устинов", фрегате "Адмирал Касатонов" и большом противолодочном корабле "Вице-адмирал Кулаков".

Морпехи потренировались искать, ликвидировать и задерживать пиратов во внутренних помещениях кораблей, а также на верхних палубах. При этом использовались холостые боеприпасы.