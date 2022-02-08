Корабли Северного флота в Атлантике отработали задержание пиратов
Морская пехота потренировалась находить, задерживать и ликвидировать преступников во внутренних помещениях, а также на верхних палубах.
Учения Северного флота в Атлантике. Фото на обложке © Кадр из видео Минобороны РФ
Учения Северного флота в Атлантике по борьбе с пиратами. Видео © Минобороны РФ
Группа военных кораблей Северного флота провела в северо-восточной части Атлантического океана отработку тактики борьбы с пиратами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СФ.
"Отряд боевых кораблей Северного флота провёл учение по пресечению пиратской деятельности в районах интенсивного судоходства", — отметили там.
Участвовали в тренировках подразделения морской пехоты. Они на время похода были размещены на ракетном крейсере "Маршал Устинов", фрегате "Адмирал Касатонов" и большом противолодочном корабле "Вице-адмирал Кулаков".
Морпехи потренировались искать, ликвидировать и задерживать пиратов во внутренних помещениях кораблей, а также на верхних палубах. При этом использовались холостые боеприпасы.
На Северном флоте напомнили, что в прошлом году "Вице-адмирал Кулаков" в Гвинейском заливе спас от пиратов экипаж панамского сухогруза "Люция", на котором были в том числе российские моряки. Лайф рассказывал, что тогда гражданские моряки спрятались в машинном отделении, чтобы не попасть в руки преступников.
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