Джонсон оценил наращивание военной мощи в Европе как крупнейшее с холодной войны

Наращение военной мощи в Европе, которое происходит на фоне заявлений Запада о возможности вторжения Россию на Украину – крупнейшее с начала холодной войны. Такое мнение выразил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

"Мы наблюдаем крупнейшее наращивание военной мощи в Европе со времён холодной войны", - говорится в статье Джонсона для газеты Times.

По мнению британского премьера, нынешний кризис вокруг Украины затмевает то, что происходило там в 2014 году. Джонсон при этом выразил надежду, что "принципиальная и решительная дипломатия может предотвратить кризис". Вместе с тем залогом успешного диалога он назвал деэскалацию.

Лайф рассказывал, что в этой же статье Джонсон допустил отправку британских истребителей и кораблей в Юго-Восточную Европу. По мнению главы британского правительства, это будет подобающим ответом на "подготовку к вторжению на Украину", которую, по мнению Запада, может вести Россия.