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Джонсон оценил наращивание военной мощи в Европе как крупнейшее с холодной войны

По мнению британского премьера, нынешний кризис вокруг Украины затмевает то, что происходило в этой стране в 2014 году. Тогда случился Евромайдан и госпереворот.

8 февраля, 02:13
<p>Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото ©ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO</p>

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото ©ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Наращение военной мощи в Европе, которое происходит на фоне заявлений Запада о возможности вторжения Россию на Украину – крупнейшее с начала холодной войны. Такое мнение выразил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

"Мы наблюдаем крупнейшее наращивание военной мощи в Европе со времён холодной войны", - говорится в статье Джонсона для газеты Times.

По мнению британского премьера, нынешний кризис вокруг Украины затмевает то, что происходило там в 2014 году. Джонсон при этом выразил надежду, что "принципиальная и решительная дипломатия может предотвратить кризис". Вместе с тем залогом успешного диалога он назвал деэскалацию.

Лайф рассказывал, что в этой же статье Джонсон допустил отправку британских истребителей и кораблей в Юго-Восточную Европу. По мнению главы британского правительства, это будет подобающим ответом на "подготовку к вторжению на Украину", которую, по мнению Запада, может вести Россия.

Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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