Джонсон оценил наращивание военной мощи в Европе как крупнейшее с холодной войны
По мнению британского премьера, нынешний кризис вокруг Украины затмевает то, что происходило в этой стране в 2014 году. Тогда случился Евромайдан и госпереворот.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото ©ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Наращение военной мощи в Европе, которое происходит на фоне заявлений Запада о возможности вторжения Россию на Украину – крупнейшее с начала холодной войны. Такое мнение выразил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
"Мы наблюдаем крупнейшее наращивание военной мощи в Европе со времён холодной войны", - говорится в статье Джонсона для газеты Times.
По мнению британского премьера, нынешний кризис вокруг Украины затмевает то, что происходило там в 2014 году. Джонсон при этом выразил надежду, что "принципиальная и решительная дипломатия может предотвратить кризис". Вместе с тем залогом успешного диалога он назвал деэскалацию.
Лайф рассказывал, что в этой же статье Джонсон допустил отправку британских истребителей и кораблей в Юго-Восточную Европу. По мнению главы британского правительства, это будет подобающим ответом на "подготовку к вторжению на Украину", которую, по мнению Запада, может вести Россия.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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