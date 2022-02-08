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В красноярской пятиэтажке под ребёнком обрушился пол

Мальчик, выходя из подъезда, едва не провалился в дыру. Отверстие наспех залатали, но ещё не залили бетоном.

8 февраля, 01:54

Подъезд многоэтажного дома. Фото на обложке © ТАСС \ Максим Коротченко

В подъезде одного из домов в Красноярске под ребёнком обрушился пол. По словам мамы мальчика, спасли его только плотные штаны, которые не позволили провалиться и отец, успевший ухватить сына и вытащить из отверстия.

Как сообщает NGS24.RU, в управляющей компании заверили, что ремонтники залатали дырку, утром всё обещали залить бетоном. Пятиэтажный дом, где произошло обрушение, построен в 1965 году.

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Лайф публикует видео с места обрушения лифта в тюнинг-центре в Подмосковье

Ранее Лайф сообщал, что в многоэтажке в Обнинске сгорел лифт. К счастью, в момент инцидента кабина был пустой, поэтому жители новостройки отделались лишь испугом. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность электрооборудования.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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