В красноярской пятиэтажке под ребёнком обрушился пол

В подъезде одного из домов в Красноярске под ребёнком обрушился пол. По словам мамы мальчика, спасли его только плотные штаны, которые не позволили провалиться и отец, успевший ухватить сына и вытащить из отверстия.

Как сообщает NGS24.RU, в управляющей компании заверили, что ремонтники залатали дырку, утром всё обещали залить бетоном. Пятиэтажный дом, где произошло обрушение, построен в 1965 году.