В красноярской пятиэтажке под ребёнком обрушился пол
Мальчик, выходя из подъезда, едва не провалился в дыру. Отверстие наспех залатали, но ещё не залили бетоном.
Подъезд многоэтажного дома. Фото на обложке © ТАСС \ Максим Коротченко
В подъезде одного из домов в Красноярске под ребёнком обрушился пол. По словам мамы мальчика, спасли его только плотные штаны, которые не позволили провалиться и отец, успевший ухватить сына и вытащить из отверстия.
Как сообщает NGS24.RU, в управляющей компании заверили, что ремонтники залатали дырку, утром всё обещали залить бетоном. Пятиэтажный дом, где произошло обрушение, построен в 1965 году.
Ранее Лайф сообщал, что в многоэтажке в Обнинске сгорел лифт. К счастью, в момент инцидента кабина был пустой, поэтому жители новостройки отделались лишь испугом. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность электрооборудования.
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