Во Владивостоке огонь охватил большое здание на рынке
Пожарным удалось оперативно локализовать открытое возгорание на площади 200 кв. метров, в результате на другие здания пламя не перекинулось.
Крупный пожар бушует во Владивостоке. Фото на обложке © LIFE
Крупный пожар бушует на 3-й Рабочей улице Владивостока. Видео © LIFE
Чёрный столб дыма взвился в небо в районе рынка на Третьей Рабочей улице во Владивостоке. Горит одно из административных зданий за крытым рынком. На месте ЧП находится заместитель мэра Дмитрий Свитайло, работают пожарные расчёты.
Как рассказали Лайфу в местных экстренных службах, огонь моментально распространился на всю обшивку здания. Сайдинг быстро выгорел. Пожарным удалось оперативно локализовать открытое возгорание на площади 200 кв. метров, в результате на другие здания огонь не перекинулся. Была начата проливка конструкций и разборка места возгорания. Над этим работают 28 пожарных с привлечением семи спецмашин. О пострадавших не сообщается. Другие павильоны и магазинчики в районе пожара продолжают работать.
Ранее Лайф сообщал, что пожар случился на территории транспортно-экспедиционной компании на складе в подмосковном Дзержинском. Ему был присвоен второй (повышенный) номер сложности.
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