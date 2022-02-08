Во Владивостоке огонь охватил большое здание на рынке

Чёрный столб дыма взвился в небо в районе рынка на Третьей Рабочей улице во Владивостоке. Горит одно из административных зданий за крытым рынком. На месте ЧП находится заместитель мэра Дмитрий Свитайло, работают пожарные расчёты.

Как рассказали Лайфу в местных экстренных службах, огонь моментально распространился на всю обшивку здания. Сайдинг быстро выгорел. Пожарным удалось оперативно локализовать открытое возгорание на площади 200 кв. метров, в результате на другие здания огонь не перекинулся. Была начата проливка конструкций и разборка места возгорания. Над этим работают 28 пожарных с привлечением семи спецмашин. О пострадавших не сообщается. Другие павильоны и магазинчики в районе пожара продолжают работать.