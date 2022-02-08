"Ведомости": Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на этот год

Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 г. с 4% до 5,9%. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, один из которых близок к кабинету министров.

Как отмечает газета, показатель пересмотрен в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по уточнению основных параметров прогноза социально-экономического развития страны.

Издание уточняет, что, по информации источника, близкого к кабмину, несмотря на то что новый прогноз уже сформирован, его параметры гибкие. Они во многом зависят от конъюнктуры.

На данный момент власти обсуждают дополнительные суммы в бюджете, а также ожидают к концу 2022 года сверхплановые доходы. Сейчас предпринимаются действия, чтобы более точно понять их сумму. Также могут возникнуть не предусмотренные в законе о бюджете расходы, например на индексацию государственных контрактов из-за удорожания стройматериалов, добавил федеральный чиновник.

Поясняется, что инфляция в России будет также зависеть от темпов общемирового повышения цен. А они будут определяться денежно-кредитной политикой ведущих стран.