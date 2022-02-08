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Экономист Хаванова объяснила, как вернуть излишне уплаченные налоги

Причинами переплаты могут стать невнимательность плательщика, ошибка налоговой службы, а также незнание о причитающейся льготе. А ещё недоразумение, например, дублирование взноса.

8 февраля, 03:05

Калькулятор в руках у женщины. Фото на обложке © Pexels

Вернуть по незнанию или невнимательности излишне перечисленные налоги можно с помощью заявления: через онлайн-кабинет либо обращение непосредственно в налоговый орган, рассказала профессор факультета права НИУ ВШЭ Инна Хаванова. Заявление можно отправить и обычной почтой, уточнила эксперт. В интернете обращение будет сформировано автоматически, при личной подаче образец нужно скачать заранее и заполнить всё самостоятельно.

"Если налоговая в курсе ошибки, то для возврата переплаты достаточно заявления и реквизитов для перечисления денег. Если же случай более сложный, например, вы поздно узнали о полагающихся льготах, то необходимо приложить документы, подтверждающее ваше право на эти льготы", — разъясняет Хаванова в интервью агентству "Прайм".

После того, как налоговая получила и зарегистрировала обращение, ей даётся 10 дней на рассмотрение запроса. Ещё в течение пяти дней вы должны получить ответ о решении. В течение месяца деньги должны быть возвращены на ваш счёт, пояснила специалист. Важно обратиться не позднее, чем через три года после уплаты излишков. Деньги можно также зачесть в счёт будущих платежей или погасить задолженность по разным налогам, независимо от адреса бюджета. Однако, обращает внимание Хаванова, вернуть переплату удастся только если у вас нет недоимки, начисленных пени и штрафов. Иначе инспекция сначала проведёт зачёт в счёт погашения долга.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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