Теперь не только за дома: Какие новые налоги грозят дачникам Когда вспомогательные постройки на садовых участках будут учитываться налоговиками как жилые дома и чем это грозит россиянам, разбирался Лайф. 25 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Во всех субъектах России на 2022 год назначена массовая государственная кадастровая оценка всех земельных участков, независимо от их категории. Подобные мероприятия Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) проводила и раньше, но, как правило, это делалось не чаще, чем раз в три года (в Москве и Петербурге каждые два года). И, как показала практика прошлых лет, переоценка земель, скорее всего, может отразиться на налоговом бремени россиян не в меньшую сторону, ведь налог на имущество каждого гражданина взимается с учётом имеющихся в его собственности объектов недвижимости и рассчитывается исходя из кадастровой стоимости этой самой недвижимости (такое правило определено статьёй 403 Налогового кодекса РФ).

Учитывая предстоящий масштаб проводимых мероприятий, которые приведут к переоценке значительной части налоговой базы, Федеральная налоговая служба (ФНС) решила дать разъяснения о том, как с текущего года будут исчисляться налоги в отношении зданий нежилого назначения, расположенных на садовых земельных участках. Согласно письму ФНС от 18 января текущего года № СД-4-21/454@, если налоговикам поступают сведения о наличии нежилого здания на садовом участке, то такой постройке автоматически будет присваиваться налоговый статус жилого дома. Под зданием будут понимать строения сезонного или вспомогательного использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания людей, но не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами (для хозпостроек налог может быть ещё выше).

Здание Федеральной налоговой службы России. Фото © ТАСС / Стоян Васев

Что же означает такой подход ФНС для россиян? Оказывается, всё просто: если Росреестр предоставит налоговикам данные, что на участке, принадлежащем такому-то гражданину, нет официально зарегистрированного жилого дома, но есть постройка, учтённая самим Росреестром как "здание", то налог на данную постройку фискалы всё равно рассчитают по правилам налогообложения жилого дома.

— Анонсированные мероприятия Росреестра вполне могут обернуться для значительного количества россиян разного рода разбирательствами, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Дело в том, что не все граждане торопятся узаконить все постройки на своём участке и годами используют объекты, которые юридически или совсем не оформлены, или имеют статус недостроенных. А муниципальные власти, как правило, никакого контроля за этой ситуацией не ведут. Росреестр, собрав данные (теперь это делается не только при выездной проверке, но, например, при помощи дронов. — Прим. Лайфа), имеет право самостоятельно внести изменения в свою базу. И в этом случае гражданину придётся уплатить налоги по той ставке, что рассчитает ФНС на основании данных Росреестра.

Тем, кто до настоящего времени не привёл свои документы на недвижимость в порядок, скорее всего, грозят неприятности не только в виде возможного увеличения налогов, уверен адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

— Налоговики уже не раз заявляли, что, по их мнению, неоформленное или неправильно оформленное имущество — это корыстный способ уклониться от выплат установленных законом налогов, — поясняет Шагин. — Поэтому не исключено, что в конце года некоторые граждане получат не только новую, более высокую цифру налога, но ещё и штраф в 20% от начисленной ФНС суммы (статья 122 Налогового кодекса РФ).

Также проблемы могут возникнуть у тех, кто имеет отметку "временный" в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в графе "Статус записи об объекте недвижимости". Такие записи делали до 2017 года, если объект недвижимости был поставлен на кадастровый учёт самим Росреестром, но права на него собственником так и не были зарегистрированы. Согласно закону № 218-ФЗ от 13 июля 2015 года, для объектов с "временным статусом" 1 марта 2022 года реестровая запись станет архивной, а сведения кадастрового учёта об участке аннулируют. А это значит, что распорядиться таким участком (продать, подарить, завещать) будет практически невозможно.

Когда новый порядок может оказаться выгодным

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Однако не для всех граждан новая методика ФНС грозит непременным увеличением налогового бремени. Дело в том, что, согласно российскому законодательству, физлица имеют право на льготу по налогу на имущество в отношении одного хозяйственного строения или сооружения до 50 квадратных метров, в том числе на садовом участке (статья 403 Налогового кодекса РФ). Возможно, при определённых условиях кому-то выгоднее, чтобы одно из имеющиеся у него хозстроений учитывалось как "жилой дом", ведь ставка по ним ниже, чем по прочим объектам. Например, это актуально для пенсионеров, предпенсионеров и прочих льготников, так как эти категории освобождаются от налогов по одному объекту, за исключением нежилых. Правда, стоит учитывать, что строение, признанное домом на садовом участке, может быть максимум в три этажа и не больше 20 метров в высоту. Кроме того, оно должно соответствовать градостроительным регламентам и правилам застройки (регламент СП 53.13330.2019), однако, как правило, недвижимость большинства льготников в эти требования укладывается с запасом.

— Росреестр уже не раз анонсировал внедрение новых подходов для учёта недвижимости граждан. Теперь это ведомство запустило в работу новый ресурс — "Умный кадастр". По-видимому, именно для актуализации данных этого сервиса в текущем году такая массовая переоценка земли и проводится, — считает адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — А ФНС в связи с проведением указанного мероприятия сразу получила возможность сверить с Росреестром свои данные и повысить собираемость налогов, ведь именно эта задача обозначена для налоговиков Минфином как главная на 2022 год, вот они её и выполняют.

Также не стоит забывать, что в текущем году вступили в силу изменения, внесённые законом № 382-ФЗ в порядок налогообложения земельных участков. И теперь все территориальные органы исполнительной власти в РФ обязаны ежегодно представлять в ФНС сведения о выданных предписаниях по поводу устранения нарушений в связи с неиспользованием земель по целевому назначению. А налоговики на основании полученной информации имеют право прекратить налогообложение по льготной ставке (например, предусмотренной для участков под индивидуальное жилое строительство или под садоводство) и начать взимать плату по повышенной налоговой ставке. По мнению законодателя, такой режим позволит упорядочить использование земель в РФ.

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