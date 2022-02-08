Биофизик Соседова предсказала свойства следующего после "омикрона" штамма
Специалист обратила внимание на быстроту мутаций ковида, и предположила, что новая разновидность коронавируса может появиться к началу будущего года.
Исследования в лаборатории. Фото на обложке © Pexels
Быстрота мутаций коронавируса наталкивает на мысль, что скоро будет обнаружен ещё один его вариант, считает врач-биофизик Нелли Соседова. От него следует ожидать примерно такой же скорости распространения, как у "омикрона", но вызываемая им болезнь будет протекать ещё легче, полагает эксперт.
"Новый штамм будет давать меньше последствий. От человека к человеку передаваться он будет быстро, а инкубационный период будет схож с тем, что есть у "омикрона". То есть новый штамм сохранит основные характеристики "омикрона", но станет более лёгким по своему течению", — сказала Соседова в интервью радио Sputnik.
Учёная пояснила: вирусу "выгодно", чтобы его носители болели, но не умирали. Это паразит, которому нужен симбиоз с хозяином, ему важно, чтобы человек передавал его дальше, и тогда вирус сможет стать сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус, объяснила Соседова. По её словам, очередной вариант коронавируса может появиться ближе к началу следующего года. Биофизик отметила, что наиболее действенное средство против ковида — это вакцинация.
"Мы прожили с коронавирусом два года. За это время мы видели около десяти мутаций, из которых четыре были крупными. Если вирус за два года дал десять вариантов, значит, он быстро мутирует. Может быть, новый серьёзный штамм будет уже в следующем году", — предположила Нелли Соседова.
Ранее Лайф писал, что вирусолог Чумаков объяснил, почему коронавирус не остановится на "омикроне". По оценке медика, возбудитель ковида уже полностью адаптировался к человеческой популяции, но он может стать ещё более заразным, при этом менее опасным.
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