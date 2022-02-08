Юрист Калинов рассказал, как россиян обманывают ритуальные агентства

Есть несколько самых распространённых схем обмана, которые используют сотрудники недобросовестных ритуальных агентств. О них рассказал член Ассоциации юристов России, адвокат Максим Калинов.

В беседе с "Газетой.ru" он отметил, что "чёрные ритуальщики" появляются на пороге дома, где умер человек, ещё до приезда полиции и скорой, притом что их пока никто не вызывал. Это говорит о том, что сведения о смерти ими были получены незаконно. Далее ритуальщики требуют оплату тех услуг, которые должны быть оказаны бесплатно.

"Речь идёт, например, о транспортировке тела, за которую якобы лучше доплатить, если желаете, чтобы оно доехало быстро и без "соседей", намекая на то, что всё будет включено и в лучшем виде: и вскрытие, и проход на кладбище и другие сборы, которые оплаты и вовсе не предполагают", — сказал Максим Калинов.