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Юрист Калинов рассказал, как россиян обманывают ритуальные агентства

Чаще всего работники похоронных компаний приезжают к потенциальным клиентам без вызова. Это происходит даже до того, как в доме появляется полиция и скорая.

8 февраля, 04:03

Цветы на кладбище. Фото на обложке © Pixabay

Есть несколько самых распространённых схем обмана, которые используют сотрудники недобросовестных ритуальных агентств. О них рассказал член Ассоциации юристов России, адвокат Максим Калинов.

В беседе с "Газетой.ru" он отметил, что "чёрные ритуальщики" появляются на пороге дома, где умер человек, ещё до приезда полиции и скорой, притом что их пока никто не вызывал. Это говорит о том, что сведения о смерти ими были получены незаконно. Далее ритуальщики требуют оплату тех услуг, которые должны быть оказаны бесплатно.

"Речь идёт, например, о транспортировке тела, за которую якобы лучше доплатить, если желаете, чтобы оно доехало быстро и без "соседей", намекая на то, что всё будет включено и в лучшем виде: и вскрытие, и проход на кладбище и другие сборы, которые оплаты и вовсе не предполагают", сказал Максим Калинов.

Конец похоронным войнам: Государству посоветовали взять ритуальные услуги под контроль

Конец похоронным войнам: Государству посоветовали взять ритуальные услуги под контроль

А ранее Лайф писал, что в Госдуме предложили сделать похороны госуслугой. Новый законопроект предполагает также внесение всех компаний, работающих в этой сфере, в специальный реестр.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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