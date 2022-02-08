Российская олимпийская сборная спустилась на третье место в медальном зачёте

Российская команда опустилась на третью позицию в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Первое место теперь занимает сборная Китая. Выбиться в лидеры своей команде помогла победа фристайлистки Гу Айлин Эйлээнь в биг-эйре.

Теперь на счету спортсменов из КНР три золотые и две серебряные награды. На втором месте находятся шведы с тремя золотыми медалями.

Тройку лидеров замыкает олимпийская сборная России. На нашем счету семь медалей. Две из них золотые, которые завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Три серебряные медали помогли добыть в общую копилку лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов в скиатлоне и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина. Две бронзы в российскую копилку добавили фристайлистка Анастасия Смирнова в могуле и биатлонисты в смешанной эстафете.